Эксперты подтвердили прогресс в реализации плана по стресс-тестам БелАЭС

Очередной успешный финал миссии на первенец атомной энергетики Беларуси подтвердили эксперты Европейской группы по надзору в сфере ядерной безопасности (ENSREG). Прежде всего они отметили прогресс в реализации национального плана действий по стресс-тестам БелАЭС. Об этом заявил 2 сентября руководитель группы Петтери Тийппана в комментарии, размещенном на YouTube-канале атомной станции в Островце.

Визит зарубежных специалистов на БелАЭС, о котором уже информировал "СОЮЗ", проходил три дня в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов станции. В состав делегации входили эксперты из Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Украины, Финляндии, Чехии и Швейцарии. А возглавлял коллег генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии Петтери Тийппана.

"В феврале этого года у нас состоялась очень успешная миссия, и наши ожидания в отношении этой программы тоже высоки", - констатировал финский специалист. Он рассказал, что эксперты увидели то, что планировали, "провели все необходимые обсуждения с белорусскими специалистами, и не только", а также изучили необходимую документацию. "Соответственно, мы считаем, что данная миссия была успешной", - сказал Тийппана.

Теперь, по его словам, членам миссии предстоит подготовка окончательной редакции отчета и его обсуждение с белорусской стороной. "После этого будем считать, что наша работа по партнерской проверке окончательно завершена", - уточнил руководитель группы.

Но уже сейчас, подтвердил финский эксперт, можно сказать, что "за последние три года прогресс был достигнут как регулятором - Госатомнадзором, так и эксплуатирующей организацией - БелАЭС в том, что касается совершенствования национального плана действий по стресс-тестам".

Остается добавить, что в самом начале июля первенец атомной энергетики РБ, который сооружается по российскому проекту "АЭС-2006" нового поколения 3+, посещала и миссия МАГАТЭ, отметив передовой опыт управления станцией, который, по их оценке, может служить примером для других государств в укреплении их деятельности в данной области. Он соответствует международным требованиям и рекомендациям и отличается повышенными характеристиками безопасности.