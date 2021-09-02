Элайджа Вуд "попросился" в фильмы Marvel и "Звездные войны"

Американский актер Элайджа Вуд прямолинейно изъявил желание сняться в одном из фильмов Marvel или в очередных "Звездных войнах". Об этом сообщает ScreenRant.

Судя по всему, артист подустал от экспериментов в трэшовом арт-хаусе и готов стать частью большой франшизы. Наибольшую известность ему принесла роль Фродо в киносаге "Властелин колец", после этого он не участвовал в по-настоящему крупных проектах.

"Я думаю, это просто весело. Мне давно не приходилось играть в такой огромной песочнице…" - признался Элайджа.

Он озвучил одного из персонажей в мультсериале "Звездные войны: Сопротивление", и съемки в полнометражном фильме для него как для фаната Далекой-далекой галактики очень привлекательны.

Про фильмы MCU он высказался в разрезе полемики о том, можно ли их приравнивать к кино: "Насчет фильмов Marvel многие спорят, хорошее это кино или нет. Но неважно, нравятся ли вам супергеройские фильмы, сделаны они очень качественно. Так что участвовать в этой вселенной было бы просто улетно, потому что масштаб там безумнейший".

Издание сразу прикинуло, кого бы мог сыграть бывший хоббит. Среди возможных амплуа называются Серебряный Серфер, Мефисто и Адам Уорлок, которого мельком показали во вторых "Стражах Галактики".