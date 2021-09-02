Евгений Нифантьев: Мы должны быть готовы к защите от бактериальных и грибковых патогенов

Необходимо расширить проект "Санитарный щит", уделив внимание защите от бактериальных и грибковых патогенов. Об этом заявил председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев в рамках круглого стола, посвященного реализации данного проекта.

"Акцент в концепции "Санитарного щита" сделан на вирусы. Это, несомненно, актуально и то, что мы видим сегодня в мире, это убедительно подтверждает. Но нужна не меньшая готовность к защите от бактериальных и грибковых патогенов, ежегодная смертность от которых в мире исчисляется миллионами", - подчеркнул Евгений Нифантьев.

Он отметил, что шесть бактерий, которые ВОЗ объединил в группу ESKAPE, уже признаны угрозой человечеству. "Накапливаемая сегодня клиническая статистика показывает, что бактериальные и грибковые патогены сопутствуют вирусным заболеваниям и являются причиной коморбидных инфекций, которые резко, подчас в два раза и выше, увеличивают больничную смертность коронавирусных пациентов", - добавил эксперт.

Ранее эксперт обратил внимание на то, что в связи с распространением коронавирусной инфекции необходимо разрабатывать не только вакцины, но и эффективные противоинфекционные лекарственные препараты прямого действия: противовирусные, противобактериальные и противогрибковые.

В 2020 году Евгений Нифантьев занимался организацией работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции в рамках Всероссийской акции "Мы вместе" на государственном уровне.

Напомним, что о необходимости создать "мощный и надежный щит" в сфере санитарной и биологической безопасности заявил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

В июле на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России разработан проект "Санитарного щита", который позволит за четыре дня разрабатывать тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца - вакцины против них. На эти цели до 2024 года планируется выделить около 30 миллиардов рублей.