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02.09.2021 11:01
Рубрика: Российский автопром

Глава "Ростеха": модели Lada ничем не уступают Ford и Kia

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Продукция российской марки Lada по качеству превосходит модели Ford, а также корейские и китайские автомобили. Об этом заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на открытом уроке для школьников в рамках просветительского марафона "Новое знание".

Фото: www.vk.com/club188649544
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"Сколько было анекдотов про наши Lada. Я вас уверяю, сегодня автомобиль Lada по качеству нисколько не уступает ни Ford, ни корейским автомобилям, к примеру, Kia, ну тем более китайским. Они (автомобили Lada - прим. "РГ") намного лучше, качественнее", - сказал Чемезов.

Глава "Ростеха" отметил, что сегодня машины Lada являются самыми продаваемыми в России.

Ранее президент АвтоВАЗа Николя Мор рассказал, что в течение пяти лет бренд Lada выйдет в более высокий ценовой сегмент. В линейки марки появятся модели с ценовым уровнем в 1-1,2 млн рублей с хорошими потребительскими характеристиками. При этом Волжский автозавод продолжит производить доступную продукцию.

До 2026 года Lada планирует выпустить пять новых автомобилей. Глава АвтоВАЗа уже анонсировал семейство сегмента B и преемника легендарной Niva. Также в этот список должны войти модернизированная Vesta и кроссовер C-класса.

#Lada #Kia #Ford