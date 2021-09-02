Не только АвтоВАЗ. Volkswagen снизит производство машин в России

АвтоВАЗ не единственный автопроизводитель в России, кто испытывает проблемы с выпуском продукции. Завод Volkswagen в Калуге также уйдёт в вынужденный простой из-за нехватки полупроводников.

Компания намерена в сентябре несколько раз приостановить производство. Соответственно сократится объём поставок машин.

"По предварительным данным, производство в Калуге будет приостановлено со 2 по 3 сентября, с 9 по 10 сентября, с 16 по 17 сентября и с 20 по 24 сентября", - сообщили "РГ" в пресс-службе Volkswagen.

Там также отметили, что компания следит за ситуацией и будет корректировать производственный график в зависимости от развития событий.

"Как только в ситуации с поставками полупроводников наметятся улучшения, мы увеличим объёмы производства, чтобы удовлетворять стабильный спрос на нашу продукцию", - заявили в Volkswagen.

Напомним, на заводе Volkswagen Group Rus налажен выпуск Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Максимальная мощность предприятия составляет 225 000 автомобилей в год.

Кстати говоря, на заводе в Калуге с 2024 года начнётся производство 150-сильного мотора 1.4 TSI. При этом на заводе уже локализован бензиновый двигатель 1.6 MPI.