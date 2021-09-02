Обновленные Lada Vesta заметили на юге России

Прототипы обновлённой модели Lada Vesta уже попадались на дорогах Сочи. Теперь тестовые образцы заметили в Кисловодске.

В распоряжении "Российской газеты" появились фотографии закамуфлированных экземпляров Vesta Facelift. Снимками поделился с нами пользователь соцсети "ВКонтакте" Сергей Цицилин.

Два седана и один "вседорожный" универсал проходят испытания в условиях жаркого климата. При этом сопровождает тестовые автомобили обычный Xray.

В рамках рестайлинга Lada Vesta примерит светодиодные фары и фонари, изменённые бампера, оригинальную решётку радиатора и крылья иной формы.

По интерьеру машина получит новую переднюю панель, пересмотренные дверные карты, вертикальную мультимедиа, блок климат-контроля от Renault Arkana и другое.

Кроме того, модель оснастят современными опциями, среди которых система мониторинга слепых зон, бесключевой доступ, передние парктроники, омыватели фар.

Предсерийная сборка модернизированной Lada Vesta начнётся уже осенью. Выход Vesta FL состоится не раньше первой половины 2022 года.

Фото: Сергей Цицилин

Фото: Сергей Цицилин