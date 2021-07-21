Обновленные Lada Vesta сфотографировали в Сочи

Прототипы обновленной модели Lada Vesta сфотографировали на дорогах Сочи. Снимок, на котором изображен седан и универсал, обклеенные камуфляжной пленкой, опубликовал главный редактор "Южного автомобиля" Максим Черкашин. Журналист рассказал "РГ", что это фото прислал в редакцию читатель портала.

В рамках фейслифта Lada Vesta примерит светодиодную светотехнику, оригинальную бамперную группу, иную решетку радиатора, другие крылья, капот со встроенными форсунками омывателя.

Грядущая версия модели будет последней Lada Vesta, созданной на оригинальной платформе, разработанной АвтоВАЗом. В будущем Vesta будет базироваться на модульной CMF-B.

Lada Vesta FL получит новую мультимедиа, но не с горизонтальной ориентацией тачскрина, а с вертикальной. Например, аналогичное решение имеет Captur: но в зависимости от рынка высота дисплея над торпедо может быть разной.

Обновленная Lada Vesta FL выйдет на рынок в 2022 году и получит линейку модернизированных силовых агрегатов, над которыми в настоящее время работают инженеры АвтоВАЗа.

Сейчас Lada Vesta можно купить от 758 900 рублей.

Ранее "РГ" сообщала о том, что президент АвтоВАЗа Николя Мор анонсировал новое семейство Lada.