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02.09.2021 19:11
Рубрика: Экономика

Пенсионный фонд разработал порядок выплаты пособий на детей от 8 до 17 лет

Текст: Ольга Игнатова
Административный регламент предоставления государственной услуги по выплате ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет разработал Пенсионный фонд России.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Напомним, что это пособие введено с 1 июля нынешнего года. На него могут претендовать неполные семьи, воспитывающие детей и оказавшиеся в сложной финансовой ситуации. Средний размер выплаты по стране составляет 5 600 рублей в месяц. При предоставлении пособия применяется комплексная оценка нуждаемости семьи в государственной поддержке. Пособие назначается и выплачивается Пенсионным фондом России.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
ПФР разработал регламент предоставления пособий беременным женщинам

Как говорится в разработанном регламенте, рассмотрение заявления о назначении ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет и принятие решения о назначении пособия либо отказе в назначении пособия осуществляются территориальным органом ПФР в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о назначении пособия. Все необходимые документы о заявителе запрашиваются территориальным органом ПФР в рамках межведомственного взаимодействия в органах или организациях, в распоряжении которых они находятся.

Но заявитель может и сам предоставить документы (копии документов), которые требуются для назначения пособия. К таким документам относятся свидетельство о рождении; справки о смерти ребенка; о смерти члена семьи; свидетельство о заключении (расторжении) брака; сведения об опекуне (попечителе) ребенка (детей); о лишении (ограничении, восстановлении) родительских прав, об отмене ограничения родительских прав, сведения о суммах пенсии, пособий и иных аналогичных выплат, данные о наличии статуса безработного или ищущего работу в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи; сведения о получаемых алиментах; об автотранспортных или мототранспортных средствах и другие сведения.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд

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