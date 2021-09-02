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02.09.2021 07:15
Рубрика: Власть

Пушков: Европа ощущает себя преданной после заявлений Байдена

Фото: AFP/Brendan SMIALOWSKI Фото: AFP/Brendan SMIALOWSKI
Фото: AFP/Brendan SMIALOWSKI

Либеральная Европа в шоке от заявления президента США Джо Байдена о конце эпохи военного переустройства других стран. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Фото: John Silson / U.S. Department of State
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Европа всегда "с восторгом" поддерживала американские операции по смене режимов. Теперь же она ощущает себя преданной президентом главной державы западного мира, главной хранительницы доктрины либерального миропорядка, страны - оплота либеральных ценностей, на которую всегда молилась европейская либеральная элита, отметил российский сенатор.

По его словам, Европа в замешательстве: она ненавидела Дональда Трампа, мечтала о Байдене и получила его вместе с поражением США в Афганистане. Отряхнуться от афганской пыли и продолжать менять режимы в других странах у Вашингтона уже не получится. "И либеральной Европе пора начинать привыкать к этому крайне неприятному для нее факту", - заключил Пушков.

Ранее в обращении к нации президент США заявил, что вывод американских войск из Афганистана подводит черту под эрой крупных военных операций, направленных на переустройство других стран силовым путем. Байден добавил, что не жалеет о принятом решении, назвав его верным и мудрым. По словам американского лидера, война на Ближнем Востоке больше не отвечает интересам США.

Слова президента США о том, что "пора завязывать" со вмешательством в дела других стран, являются позитивными. Российская сторона такой такой подход приветствует, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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