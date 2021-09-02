Пушков: Европа ощущает себя преданной после заявлений Байдена

Либеральная Европа в шоке от заявления президента США Джо Байдена о конце эпохи военного переустройства других стран. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Европа всегда "с восторгом" поддерживала американские операции по смене режимов. Теперь же она ощущает себя преданной президентом главной державы западного мира, главной хранительницы доктрины либерального миропорядка, страны - оплота либеральных ценностей, на которую всегда молилась европейская либеральная элита, отметил российский сенатор.

По его словам, Европа в замешательстве: она ненавидела Дональда Трампа, мечтала о Байдене и получила его вместе с поражением США в Афганистане. Отряхнуться от афганской пыли и продолжать менять режимы в других странах у Вашингтона уже не получится. "И либеральной Европе пора начинать привыкать к этому крайне неприятному для нее факту", - заключил Пушков.

Ранее в обращении к нации президент США заявил, что вывод американских войск из Афганистана подводит черту под эрой крупных военных операций, направленных на переустройство других стран силовым путем. Байден добавил, что не жалеет о принятом решении, назвав его верным и мудрым. По словам американского лидера, война на Ближнем Востоке больше не отвечает интересам США.

Слова президента США о том, что "пора завязывать" со вмешательством в дела других стран, являются позитивными. Российская сторона такой такой подход приветствует, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.