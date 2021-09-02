Федеральные выплаты пострадавшим от потопов в Крыму начнутся 6 сентября

Совет министров Республики Крым согласовал с федеральным правительством порядок выплат из бюджета РФ владельцам домов, пострадавших от подтоплений в результате ЧС в июне-июле 2021 года. Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил на совещании о проблемных вопросах ЖКХ.

- Решение о выплатах из расчета 6000 рублей за квадратный метр площади согласовано с правительством РФ по поручению президента, - сказал Аксенов. - В понедельник постановление правительства РФ должно выйти - мы вчера согласовывали общие суммы. Выплаты должны начаться на следующей неделе. В понедельник - плюс-минус два-три дня - будет точная информация.

Вся документация для выплат пострадавшим от ЧС предпринимателям находится на согласовании в министерстве финансов РФ. И подписание соответствующего постановления правительства РФ также ожидается на следующей неделе. Согласуются сейчас и вопросы восстановления пострадавшей инфраструктуры.

- Заявки все согласованы, - отметил Аксенов. - Сейчас активно восстанавливается, в частности, улица Токмаковых в Кореизе. В результате схода селя там образовался провал. Работы обещают завершить 15 сентября.

Напомним, ранее серию потопов в Крыму в июне-июле 2021 года признали ЧС федерального уровня. Всего за два месяца подтоплено 43 населенных пункта в шести муниципалитетах РК. В зону подтопления попали 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объекта. 867 человек частично утратили имущество первой необходимости и еще 1692 человека полностью утратили его.