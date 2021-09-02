Рогозин назвал ошибкой операторов включение двигателей "Науки"

Новости

"Зенит" обратился в РФС и УЕФА по поводу матча ЛЧ против "Челси" 14:21
Московские игрушки стала закупать Европа 14:11
До конца года построят 29 объектов отрасли по обращению с отходами 14:07
Атомная подлодка вошла в Беломорканал 14:07
Ситуация в афганском Панджшере остается напряженной 14:05
Песков: Важно, чтобы Афганистан не стал прибежищем для террористов 13:57
Сенаторы установили случаи давления извне на правоохранителей перед выборами 13:53
Жителей девяти регионов предупредили о скорых заморозках 13:49
В комиссии Совфеда ждут новых провокаций перед выборами 13:43
Климов: Аргументы некоторых кандидатов совпадают с риторикой оппонентов РФ 13:39
Путин призвал Минфин подойти по-государственному к решению проблем Дальнего Востока 13:35
Сбербанк создал "библиотеку голосов" телефонных мошенников 13:32
Посвященная 10-летию СКР океанская эстафета завершилась во Владивостоке 13:28
Федеральные выплаты пострадавшим от потопов в Крыму начнутся 6 сентября 13:24
Замминистра транспорта: Беспилотные суда запустят к 2024 году 13:22
В Сбербанке рассказали о мощнейшей в мире хакерской атаке 13:21
В Минске высоко оценили совместные учения "Боевое содружество" 13:21
Путин поручил автоматически субсидировать льготные авиаперевозки в ДФО 13:15
Начальник Генштаба проверил готовность войск к учениям "Запад-2021" 13:13
В Москве воссоздан один из самых популярных садов "Цветочного джема" 13:10
Вышел трейлер фильма "Блокадный дневник" 13:06
Юристы оценили защищенность и прозрачность онлайн-голосования 12:56
Константин Эрнст рассказал о сериале "Вертинский" 12:53
Росрыболовство прогнозирует снижение цен на красную рыбу и красную икру 12:52
Песков уверен, что не может позволить себе выгорать на работе 12:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
Прощание с В. Овчинниковым - 3 сентября в 10:00 в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища
02.09.2021 13:25
Рубрика: Общество

Рогозин назвал ошибкой операторов включение двигателей "Науки"

Текст: Наталия Ячменникова
Незапланированное включение двигателей модуля "Наука" после пристыковки к МКС стало результатом человеческой ошибки. При этом оборудование сработало штатно. Об этом глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал в интервью телеканалу CNN.

Главе госкорпорации задали вопрос: была ли это человеческая ошибка. Рогозин ответил: "Да, была. Оборудование не ломается само по себе". По его словам, вывод на орбиту такого модуля, как "Наука" - очень сложная задача, и российские специалисты давно не занимались проблемами такого уровня сложности. С тех пор как это делалось, сменилось поколение операторов, управлявших полетом. Опытные специалисты ушли на пенсию, их сменили более молодые сотрудники.

Фото: РИА Новости
Работы с модулем "Наука" в открытом космосе запланированы на 2 и 8 сентября

29 июля многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был состыкован с МКС. Спустя какое-то время после стыковки космонавт Олег Новицкий сообщил специалистам ЦУП о незапланированном включении двигателей модуля, которое привело к изменению положения станции в пространстве. Для того чтобы компенсировать потерю ориентации, на МКС пришлось включить двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17", пристыкованного к модулю "Поиск".

По словам Владимира Соловьева, генерального конструктора ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королева (входит в состав госкорпорации "Роскосмос"), руководителя полетом российского сегмента МКС, из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом.

Эта ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигательной установки модуля "Звезда". В настоящий момент станция находится в штатной ориентации, все системы МКС и многоцелевого лабораторного модуля работают нормально. Создан надежный внутренний силовой и командный интерфейс, а также интерфейс энергопитания, которые связали модуль со станцией.

Фото: Иван Вагнер/Роскомос
Ситуация с безопасностью МКС до 2025 года находится под контролем

В свою очередь исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что специальная комиссия оценит последствия этого инцидента. Как пояснил космонавт, который сам шесть раз работал на орбите, станция - довольно деликатное устройство.

"Российский сегмент, американский - все сделано максимально легко. Дополнительная нагрузка вызывает нагрузку на привод солнечных батарей, на фермы, на которых все это установлено", - заявил Крикалев.

По его словам, двигатели включились в соответствии с алгоритмом безопасности системы управления модуля, посчитавшей, что он находится в свободном полете. "Модуль, видимо, сам не мог поверить, что он уже состыковался", - заметил с изрядной долей юмора Крикалев.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" РГ-Видео

Главное сегодня

Восточный экономический форум-2021
Восточный экономический форум-2021
Путин дал старт запуску предприятий на Дальнем Востоке
Песков: США и Украина дружат против России
Глава Минтруда Антон Котяков назвал размер маткапитала в 2022 году
Более 30 миллионов пенсионеров получат 2 сентября по 10 тысяч рублей
В новом учебном году "Родина" продолжает разговор об исторической памяти наших детей
Вопрос читателям: Как пандемия сказалась на питании белорусов и россиян