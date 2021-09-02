Роспотребнадзор предложил отменить карантин для туристов из Великобритании

В России могут отменить обязательные требования о соблюдении двухнедельной самоизоляции для граждан, прибывающих из Великобритании. Проект постановления главного санитарного врача об этом Роспотребнадзор разместил для общественного обсуждения.

Обсуждение документа завершится 16 сентября. В случае его официального принятия, он вступит в силу на следующий день после публикации.

Ограничения для туристов из Англии были введены для предотвращения завоза "британского" штамма коронавируса на территорию нашей страны. Так, в декабре прошлого года было приостановлено авиасообщение, со 2 июня этого года оно возобновилось в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Великобритании.

Однако сейчас всем прибывающим в нашу страну из "Туманного Альбиона" нужно соблюдать карантин по месту жительства или временного пребывания. Требование не распространяется только на членов экипажей.