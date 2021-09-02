Талибы назвали дату объявления состава правительства Афганистана

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) планирует объявить состав нового правительства Афганистана в пятницу, 3 сентября, сообщается в афганских соцсетях. Судя по опубликованным в них снимкам, сейчас талибы готовят президентский дворец в Кабуле для проведения торжественной церемонии, украшая зал своими белыми флагами.

Член комиссии по культуре движения "Талибан" Анамулла Самангани заявил, что "консультации по новому правительству почти завершены, а также проведены необходимые обсуждения по кабинету министров. Исламское правительство, о котором мы объявим, будет образцовым. Нет сомнений, что лидером правительства будет лидер "Талибана" Хебатулла Ахундзаде", цитирует высокопоставленного талиба афганский телеканал Tolo News.

Предполагается, что Ахундзаде станет "лидером Афганистана", и под его началом будет находиться президент или премьер-министр.

При этом нет никакой информации о том, войдут ли в новое правительство представители всех политических сил Афганистана, имеющих вес в стране. Ранее талибы заявляли о намерении создать инклюзивное правительство, однако никаких публичных слушаний и дискуссий на этот счет не проводилось. А лидер движения сопротивления талибам Ахмад Шах Масуд-младший и поддерживающие его силы в настоящее время, судя по новостным сводкам, ведут бои с талибами в районе Панджшерского ущелья. Ранее противоборствующие стороны несколько дней вели переговоры, причем Масуд требовал именно создания инклюзивного правительства. Однако переговоры пока не увенчались успехом.

Ранее представитель движения "Талибан" Вардак Альханафи заявил, что в новом правительстве Афганистана не будет места для тех, кто при прошлой администрации "выступал против исламских и национальных ценностей".

Судя по сообщениям талибских СМИ, пока что известны лишь три высокопоставленных деятеля "Талибана", которые займут посты в новом правительстве. Министром иностранных дел назначен глава политического офиса движения мулла Абдул Гани Барадар; министром обороны - сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд; министром внутренних дел - сын одного из лидеров движения Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани.