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02.09.2021 00:26
Рубрика: В мире

Талибы назвали дату объявления состава правительства Афганистана

Текст: Константин Волков

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) планирует объявить состав нового правительства Афганистана в пятницу, 3 сентября, сообщается в афганских соцсетях. Судя по опубликованным в них снимкам, сейчас талибы готовят президентский дворец в Кабуле для проведения торжественной церемонии, украшая зал своими белыми флагами.

Фото: РИА Новости
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Член комиссии по культуре движения "Талибан" Анамулла Самангани заявил, что "консультации по новому правительству почти завершены, а также проведены необходимые обсуждения по кабинету министров. Исламское правительство, о котором мы объявим, будет образцовым. Нет сомнений, что лидером правительства будет лидер "Талибана" Хебатулла Ахундзаде", цитирует высокопоставленного талиба афганский телеканал Tolo News.

Предполагается, что Ахундзаде станет "лидером Афганистана", и под его началом будет находиться президент или премьер-министр.

При этом нет никакой информации о том, войдут ли в новое правительство представители всех политических сил Афганистана, имеющих вес в стране. Ранее талибы заявляли о намерении создать инклюзивное правительство, однако никаких публичных слушаний и дискуссий на этот счет не проводилось. А лидер движения сопротивления талибам Ахмад Шах Масуд-младший и поддерживающие его силы в настоящее время, судя по новостным сводкам, ведут бои с талибами в районе Панджшерского ущелья. Ранее противоборствующие стороны несколько дней вели переговоры, причем Масуд требовал именно создания инклюзивного правительства. Однако переговоры пока не увенчались успехом.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Ранее представитель движения "Талибан" Вардак Альханафи заявил, что в новом правительстве Афганистана не будет места для тех, кто при прошлой администрации "выступал против исламских и национальных ценностей".

Судя по сообщениям талибских СМИ, пока что известны лишь три высокопоставленных деятеля "Талибана", которые займут посты в новом правительстве. Министром иностранных дел назначен глава политического офиса движения мулла Абдул Гани Барадар; министром обороны - сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд; министром внутренних дел - сын одного из лидеров движения Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани.

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