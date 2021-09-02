Тамара Гвердцители и лидер "Рамштайн" Тилль Линдеманн выступят вместе

Они проводят мировой музыкальный марафон "Песни Победы" (Unity Songs). Первого сентября спели "Полюшко-поле", "Черноглазая казачка", "Попутная песня" Глинки, итальянская Bella Ciao, "Дан приказ: ему - на запад...", "Ленинградский горьковатый хлеб".

SOPRANO сделали акцент на мировую классику - "Адажио" Томазо Альбинони. Завершили выступление зажигательными "Бомбардировщиками". Вокалисты и вокалистки Турецкого с "Песнями Победы" объехали уже десятки стран. В этом году марафон стартовал в Азии: выступили в Китае. Затем много гастролировали по Европе: концерты в Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии, Хорватии, Австрии, Испании и др.

"Но спеть в сердце российской столицы, на Красной площади, - это особенно вдохновляет", - отметил перед выступлением Михаил Турецкий. Отвечая на вопрос журналиста "Российской газеты" о том, где самые благодарные и эмоциональные зрители (кроме родной страны, конечно), Михаил выделил три города.

"Мне было очень важно спеть наши военные песни в Берлине. Такое обещание я дал своему отцу-фронтовику. Отец не верил, что это возможно. Он был призван в армию с первых дней войны, был участником прорыва блокады, а май 45-го встретил в Берлине. Прожил 97 лет. К сожалению, до нашего выступления в Берлине не дожил. "Песни Победы" прозвучали в 2017 году на берлинской площади Жандарменмаркт. В память об отце 20 тысяч человек слышали и аплодировали песням на русском языке. У нас миротворческая миссия: несмотря на все старые обиды, мы должны объединяться, чтобы сохранить наш хрупкий мир".

"Выступали в Нью-Йорке, - продолжает артист. - Недалеко от статуи Свободы, в Бэттери-парке. Там публика очень эмоционально отреагировала: 30 минут не отпускали. А потом мы получили прокламацию из Госдепа о том, что это выступление стало культурной сенсацией.

Не менее тепло принимали нас и в Вашингтоне: на Национальной аллее, где проходят инаугурации американских президентов. Хор там пел песни о мире на разных языках. Сотрудники нашего посольства нам сказали, что порой слово дипломата не способно сделать то, что удается музыкантам".

Возможности выступить на Красной площади Михаил Турецкий придает не просто особое значение, но и оценивает ее с вселенским размахом: "Нам дали возможность выйти и порадовать людей, порадовать себя и порадовать космос. У этих вибраций нет границ, мы - часть вселенной".

По-моему, основатель "Хора Турецкого" имел в виду проникновение акустических вибраций в околоземное пространство не совсем буквально. Но с космическими зрителями попал в точку. Наша газета уже заостряла внимание на "неземных аспектах" фестиваля. С орбиты Международной космической станции "Спасскую башню" заметили еще в первый день, и с чувством поприветствовали. Каждое вечернее представление слова космонавтов с орбиты транслируют на экраны, установленные над трибунами по периметру Красной площади. Сама же МКС над Москвой 1 сентября пролетала неосмотрительно рано: в 4.00 утра. Придется передавать в космос выступления музыкантов на Земле в записи.

"Передадим, - пообещал член Общественного совета и руководитель Художественного совета фестиваля Сергей Хлебников. - Обязательно. Возможно, диск с записями отправим не на орбиту, а в Звездный городок, где по возвращении космонавты все увидят.

В 2016 году "Хор Турецкого" участвовал в военно-музыкальном фестивале на Красной площади, и тогда, отвечая на вопрос журналистов о самом ярком коллективе, Михаил Турецкий не задумываясь назвал греков. Сиртаки под мандолину в исполнении солистов оркестров ВВС и ВМС Греции буквально покорили артиста.

На этот раз история почти повторилась, с той лишь разницей, что под сиртаки танцевали два грека оркестра Вооруженных сил Греции "Тесей".

Ирония в том, что за все 14 лет проведения "Спасской башни" коллективы Турецкого и греческие военные музыканты побывали на Красной площади ровно по два раза. Можно сказать, присутствуем при рождении новой народной приметы: теперь знаем, что если в Москву летят греки - ждите сами знаете кого. И наоборот.

... Ну а начиная с 4 сентября на Красной площади выступает Тилль Линдеманн. Нюанс в том, что мы-то его увидим и услышим только завтра, а он нас уже видит, и не первый день. Фронтмэн "Рамштайн" уже давно в Москве. Ведет себя фантастически скромно. Я попытался выяснить, какие особые требования он занес в свой райдер (перечень условий артиста). Оказалась -

вообще ничего не потребовал. Да и райдера не составлял. Репетирует, прогулялся по Красной площади. Где остановился - не скажу, хоть пытайте. В общем, папарацци - рыдайте.

Кстати, директор Тилля отметил: как все замечательно, как все толково организовано.

Программа фестиваля предусматривала следующий порядок выступления мировых звезд: с открытия и до 31 августа поет Тамара Гвердцители, 1 сентября - Хор и SOPRANO Турецкого, 2 сентября опять Тамара, а 3 и 4-го - Тилль.

Диск с записями выступлений участников фестиваля отправят космонавтам. Но не на орбиту, а в Звездный городок, чтоб посмотрели на досуге

Совместных выступлений не предусматривалось. Но на то это и "Спасская башня", что без сюрпризов никак. В субботу и в воскресенье звезды сойдутся: увидим сразу и Тилля, который будучи прекрасным, умеет перевоплощаться в ужасного (но только не в этот раз), и блистательную Тамару.

Вместе - но не дуэтом, а выступая поочередно - они и завершат этот праздник.