Успешно завершился уникальный спортивно-туристический проект РГО

Стартовавший в Севастополе в День географа и 176-й день рождения Русского географического общества (РГО) - 18 августа - международный спортивно - туристический проект "Невероятные 10110 километров России" успешно завершился на Дальнем Востоке в национальном парке "Земля леопарда".

"Финальный этап проекта Русского географического общества "Невероятные 10110 километров России" прошёл в национальном парке "Земля леопарда", - рассказали в пресс-службе ФГБУ "Земля леопарда". - За сутки участники преодолели около 75 километров пешком по минерализованной полосе вокруг заповедника "Кедровая падь" и по территории нацпарка, познакомившись с уникальной природой региона".

На следующий день состоялась торжественная церемония награждения победителей. В день прохода группа из семи спортсменов вышла на дистанцию в 21:00 и успешно преодолела её, завершив поход ровно через сутки. Природа осталась непотревоженной: пеший маршрут прошёл по минполосе, созданной для защиты охраняемых территорий от пожаров. Чтобы обеспечить безопасный проход по местам обитания диких животных, участников на всей дистанции сопровождали сотрудники "Земли леопарда".

"Такие проекты помогают привлекать дополнительное внимание к сохранению редких животных и растений юго-западного Приморья, познакомить новых людей с приморской природой и историей редчайшего дальневосточного леопарда, - рассказала Олеся Сторожук, заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по экологическому просвещению и туризму. - Мы давно и продуктивно работаем с Русским географическим обществом. Данный проект сформировал новый перспективный контекст нашего сотрудничества".

"Мероприятие планировалось на прошлый год и посвящено сразу двум датам - 75-летию победы в Великой Отечественной Войне и 175-летию Русского географического общества. По понятным причинам, мы перенесли всё на следующий год, однако посвящение памятным датам осталось неизменным, - сообщил идейный вдохновитель этого мероприятия, советник директора Центра РГО в Сербии Вячеслав Еремеев. - На "Земле леопарда" очень интересная природа и уникальные ландшафты, поэтому мы решили провести финал именно здесь. Данный проект был пилотным, нам хотелось опробовать формат. Всё получилось, и мы не исключаем, что это событие может стать ежегодным".

Диплом "Невероятных 10110 километров России". Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"

Напомним, что до того, как участники "Невероятных 10110 километров России" добрались до юго-западного Приморья, они преодолели водную дистанцию в 7,5 км на открытой воде в Севастополе, затем - путь на мотоциклах до Владивостока. Уникальное мероприятие проходило под девизом "Дышу ветром, живу дорогой" и посвящено памяти погибших в борьбе с фашизмом.