Блогер разобрал Hyundai Sonata: "хуже Lada Vesta"

На подъёмник "Клубного сервиса" загнали Hyundai Sonata, шумоизоляция которой оставила желать лучшего.

Двери практически не имеют веса, потому что в них нет никакого шумоизоляционного материала - только усилители и немного антикора, который прикрывает вальцовочный шов.

Технологии защиты от посторонних шумов, использованные в Hyundai Sonata, напомнили те, что показывали в китайском Haval Jolion. И с точки зрения "шумки" Sonata оказалась, по мнению автора канала Ильи Свиридова, хуже, чем Lada Vesta, потому что у российского автомобиля есть хотя бы войлок.

Пол салона устлан маленькими матами, которые довольно жёсткие, чтобы справляться с возложенной на них задачей. Поездку внутри сравнили с пустой кастрюлей, в которую кто-то кидает камни. Задние арки практически не защищены.

Также была сделана интересная находка: в районе педального узла за обивкой обнаружили болт, который лежит там с завода.

Что касается крышки багажника, то в ней всё превосходно, а вот в самом багажнике герметик уложен так, как будто это "абстракционист брызгал кистью".

На днище антикор отсутствует, но есть ворсовые экраны. На нише запасного колеса присутствует напыл, который нужен не столько для защиты от коррозии, сколько для борьбы с лишними шумами.

В России цены на Hyundai Sonata лежат в диапазоне от 1 779 000 до 2 359 000 рублей. Судя по озвученной в видео цене, в "разборке" участвовал автомобиль в базовой комплектации.