Больше 30 миллионов пенсионеров получили единовременную выплату на карты

За четверг единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на свои банковские карты получили 30,2 миллиона пенсионеров на общую сумму 302 миллиарда рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "Случаев необоснованного возврата средств и сообщений об отказе в зачислении не зафиксировано", - подчеркнула она на заседании правительства.

Граждане, которые получают пенсии через "Почту России" и иные доставочные организации, начнут получать выплату с сегодняшнего дня, заявила Голикова. Речь о 12,5 миллионах граждан и 125 миллиардах рублей.

Для осуществления выплат военным пенсионерам, а также военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов Министерство финансов вчера довело финансовые ресурсы до всех федеральных органов, в ведении которых находятся сотрудники, и им положенные средства начнут поступать на следующей неделе, рассказала вице-премьер.

- Для получения президентских выплат пенсионерам никаких действий совершать не нужно, - еще раз напомнил премьер-министр Михаил Мишустин. - Правительство приняло для этого все необходимые меры. Просьба держать эту работу под личным контролем. Все должно быть просто, удобно, для людей.