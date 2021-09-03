Число жертв урагана "Ида" на северо-востоке США выросло до 45

Не менее 45 человек погибли на северо-востоке США во время урагана "Ида". Ранее сообщалось о 29 жертвах непогоды. Самая сложная ситуация в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания. Власти ввели на их территории режим чрезвычайной ситуации, информирует ТАСС.

Над штатом Луизиана ураган начал терять свою силу, превратившись в посттропический циклон. Но, несмотря на это, в Нью-Йорке за несколько часов выпало огромное количество осадков. Основной удар пришелся на районы Бруклин и Квинс. Там затопило метро и первые этажи зданий, тысячи домов оказались обесточены.

Ливни привели к временным перебоям в работе трех городских аэропортов, были отменены несколько матчей Открытого чемпионата США по теннису.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил режим ЧП. "Мы стали свидетелями исторического погодного явления с небывалыми дождями и суровыми наводнениями", - сказал градоначальник.

В соцсетях опубликовано множество фотографий с затопленных станций нью-йоркской подземки.