Ураган "Ида" ослаб до тропического шторма

Ураган "Ида", обрушившийся на побережье США, ослаб до тропического шторма. Об этом проинформировали в Национальном центре по наблюдению за ураганами.

По его данным, над юго-западной частью штата Миссисипи ураган замедлился, и сейчас тропический шторм двигается в северном направлении со скоростью 13 км/ч. Скорость ветра в пределах стихии составляет около 26,4 м/с (над Луизианой накануне она достигала 67 м/с). Ожидается, что шторм и дальше будет стихать.

Как отмечается, из-за урагана полностью обесточенным оказался Новый Орлеан - самый густонаселенный город штата Луизиана (380 тысяч человек). Сообщается об одном погибшем, на мужчину упало поваленное ветром дерево. Из-за сильных ветров даже временно изменила течение река Миссисипи. Подобное прежде наблюдалось во время урагана "Катрина" в 2005 году.

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Луизиане и распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим, в том числе гранты на временное жилье и ремонт домов.