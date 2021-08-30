В США ураган "Ида" изменил направление течения реки Миссисипи

Течение реки Миссисипи на юге США поменяло направление из-за урагана четвертой категории "Ида", обрушившегося в воскресенье на побережье штата Луизиана. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на Геологическую службу страны.

Приход "Иды" на побережье Мексиканского залива в Луизиане сопровождался выбросом больших объемов морской воды. В результате уровень Миссисипи поднялся по меньшей мере на 2,1 метра, что, по оценкам специалистов, не является пределом, пишет ТАСС.

Из-за сильных ветров течение реки на юго-востоке штата изменило свое направление, что грозит затоплениями. Так, в окрестностях крупнейшего в Луизиане города Новый Орлеан Миссисипи текла в обратном направлении со скоростью около 1,5 м/с. По данным Геологической службы, это крайне необычное явление, которое уже наблюдалось во время урагана "Катрина" в 2005 году.

Ранее губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс предупредил, что нынешний ураган станет самым сильным как минимум за последние полтора столетия. Скорость ветра в пределах урагана достигает 58 м/с, он движется в северо-западном направлении со скоростью около 16 км/ч. "Ида" вырывает с корнем деревья, срывает крыши с домов, обрывает линии электропередачи.

По последним данным, ураган оставил без энергоснабжения 504 149 потребителей, сообщает РИА Новости. Власти предупреждают, что на ликвидацию ущерба, включая восстановление подачи электричества, могут уйти недели и даже месяцы.

Ураган "Ида" уже прошел по западным провинциям Кубы, не причинив Острову Свободы серьезных проблем. Кубинские власти накануне приближения непогоды были вынуждены провести эвакуацию около 10 тысяч жителей.