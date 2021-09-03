Голикова назвала главную задачу проекта "санитарного щита" в России

"Разработка вакцины от любой инфекции должна происходить в течение четырех месяцев", - отметила Голикова, слова которой цитирует РИА Новости.
По ее словам, столь короткий срок разработки препаратов не должен быть поводом для сомнений в их эффективности.
"Сегодня научная и инженерная мысль достигли такого уровня, который позволяет с помощью биологических, математических и прочих методов конструировать это, как конструктор", - подчеркнула вице-премьер.
О необходимости создать "мощный и надежный щит" в сфере санитарной и биологической безопасности заявил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что над обеспечением санитарной безопасности страны работает ряд научных учреждений, в частности, институт имени Пастера в Санкт-Петербурге, саратовский Российский научно-исследовательский институт "Микроб" и новосибирский центр "Вектор".