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03.09.2021 10:51
Рубрика: Экономика

Голикова назвала главную задачу проекта "санитарного щита" в России

Текст: Василий Кошкин
К 2030 году в России должны быть созданы 30 лабораторий, работающих с опасными вирусами. Об этом заявила на марафоне "Новое знание" вице-премьер Татьяна Голикова.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

"Разработка вакцины от любой инфекции должна происходить в течение четырех месяцев", - отметила Голикова, слова которой цитирует РИА Новости.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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По ее словам, столь короткий срок разработки препаратов не должен быть поводом для сомнений в их эффективности.

"Сегодня научная и инженерная мысль достигли такого уровня, который позволяет с помощью биологических, математических и прочих методов конструировать это, как конструктор", - подчеркнула вице-премьер.

О необходимости создать "мощный и надежный щит" в сфере санитарной и биологической безопасности заявил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что над обеспечением санитарной безопасности страны работает ряд научных учреждений, в частности, институт имени Пастера в Санкт-Петербурге, саратовский Российский научно-исследовательский институт "Микроб" и новосибирский центр "Вектор".

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Вакцинация от коронавируса

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