Мишустин утвердил распределение школьных автобусов и "скорых" между регионами

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение между регионами новых школьных автобусов и машин скорой помощи, которые будут закупать для замены парка техники. "Президент, выступая с Посланием Федеральному Собранию, поручил нам в ближайшие четыре года обеспечить обновление парка школьных автобусов и автомобилей скорой помощи, - напомнил он на заседании правительства. - Разумеется, вся техника должна быть российского производства".

Ранее кабинет министров уже выделил 15,3 миллиарда рублей для приобретения транспорта в 2021 году. В регионы поставят 4187 школьных автобусов и 1624 "скорых". "Появление нового транспорта особенно важно для жителей сельской местности и удаленных районов. С его помощью школьникам будет удобнее добираться до места учебы, а врачи станут быстрее приезжать к пациентам", - подчеркнул Мишустин.

Чтобы выполнить планы на год в полном объеме, премьер-министр постановил, чтобы аванс при заключении госконтрактов на закупку выплачивался в размере 100 процентов.