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03.09.2021 11:06
Рубрика: Экономика

Между Китаем и Россией появится канатная дорога

Текст: Лидия Захарова
Через реку Амур построят первую трансграничную канатную дорогу. Она соединит российский Благовещенск и китайский город Хэйхэ. Обязывающее соглашение об этом подписали Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компания "ЗЭД Девелопмент" (входит в Группу компаний "Регион"). Инвестор получил статус резидента территории опережающего развития.

Проект строительства трансграничной канатно-подвесной дороги длиной 976 метров реализуется российским инвестором совместно с китайским партнером - компанией "Цзиньлунган". Дорога обеспечит круглогодичное комфортабельное пассажирское сообщение между Благовещенском и Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну можно будет за несколько минут. Текущие инвестиции составили около 1,3 миллиарда рублей.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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Канатная дорога будет состоять из двух линий, по которым будут перемещаться две кабины вместимостью до 110 человек. Проект включает в себя канатную дорогу и четырехэтажную терминальную станцию с залами пункта пропуска и торговыми площадями. В год дорогой смогут воспользоваться 2,5 миллиона человек в обоих направлениях.

Торжественное погружение первой сваи уже состоялось в апреле 2021 года. Уже закончены работы нулевого цикла и возводятся конструкции терминала. В рамках этапа будет возведен основной каркас здания, кровля, смонтированы витражи и эксклюзивные фасады терминала, разработанные специально под погодные условия Дальнего Востока проектным бюро UNStudio (Нидерланды). Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2023 года.

В ноябре вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики проработать вопрос расширения ТОР "Приамурская". "Сегодня инвестор получил статус резидента территории опережающего развития. Преференциальный режим позволит сделать проект экономически более выгодным, инвестор получает налоговые льготы, снижение страховых взносов, а также дополнительную административную и инфраструктурную поддержку", - пояснил генеральный директор Корпорации развития Дальнего востока и Арктики Игорь Носов.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, на территории опережающего развития "Приамурская" работают 16 резидентов, которые реализуют проекты на сумму более 1,9 миллиарда рублей, запланировано создание 618 рабочих мест. Предприниматели реализовали четыре проекта, создали 123 рабочих места, вложили в экономику региона 314 миллионов рублей.

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