Между Китаем и Россией появится канатная дорога

Через реку Амур построят первую трансграничную канатную дорогу. Она соединит российский Благовещенск и китайский город Хэйхэ. Обязывающее соглашение об этом подписали Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компания "ЗЭД Девелопмент" (входит в Группу компаний "Регион"). Инвестор получил статус резидента территории опережающего развития.

Проект строительства трансграничной канатно-подвесной дороги длиной 976 метров реализуется российским инвестором совместно с китайским партнером - компанией "Цзиньлунган". Дорога обеспечит круглогодичное комфортабельное пассажирское сообщение между Благовещенском и Хэйхэ. Попасть в соседнюю страну можно будет за несколько минут. Текущие инвестиции составили около 1,3 миллиарда рублей.

Канатная дорога будет состоять из двух линий, по которым будут перемещаться две кабины вместимостью до 110 человек. Проект включает в себя канатную дорогу и четырехэтажную терминальную станцию с залами пункта пропуска и торговыми площадями. В год дорогой смогут воспользоваться 2,5 миллиона человек в обоих направлениях.

Торжественное погружение первой сваи уже состоялось в апреле 2021 года. Уже закончены работы нулевого цикла и возводятся конструкции терминала. В рамках этапа будет возведен основной каркас здания, кровля, смонтированы витражи и эксклюзивные фасады терминала, разработанные специально под погодные условия Дальнего Востока проектным бюро UNStudio (Нидерланды). Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2023 года.

В ноябре вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики проработать вопрос расширения ТОР "Приамурская". "Сегодня инвестор получил статус резидента территории опережающего развития. Преференциальный режим позволит сделать проект экономически более выгодным, инвестор получает налоговые льготы, снижение страховых взносов, а также дополнительную административную и инфраструктурную поддержку", - пояснил генеральный директор Корпорации развития Дальнего востока и Арктики Игорь Носов.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, на территории опережающего развития "Приамурская" работают 16 резидентов, которые реализуют проекты на сумму более 1,9 миллиарда рублей, запланировано создание 618 рабочих мест. Предприниматели реализовали четыре проекта, создали 123 рабочих места, вложили в экономику региона 314 миллионов рублей.