Как одеться пожарному волонтеру, чтобы не пострадать самому

По данным департамента информационной политики Свердловской области на 2 сентября, в регионе действует 37 природных пожаров на пощади 7503,9 гектара. За прошедшие сутки ликвидированы 13 пожаров на площади 43,71 гектара. По словам властей, угрозы распространения пожара на села и деревни нет: в их окрестностях сделали опашку, а местность круглосуточно караулят. Однако, на днях в СНТ рядом с Екатеринбургом сгорело несколько домов и погиб один ребенок.

Как сообщают в главке МЧС по Свердловской области, ресурсов спасателей и лесников достаточно. Но как рассказала "РГ" добровольный пожарный с 12-летним стажем Дина Хитрова, которая уже больше недели ездит на места возгораний, специалисты сейчас рады любой помощи. Например, волонтеры расчищают опашку и минерализованные полосы, закидывают землей прогары, тушат кромку пожара.

На прошлой неделе губернатор Евгений Куйвашев ответил читателям своего Instagram на призыв создать отряды добровольных пожарных. Он отметил, что волонтеры должны быть подготовлены, обучены и экипированы. И свердловские добровольцы с этим не спорят.

На пожары вблизи Екатеринбурга выезжает разное количество волонтеров - когда 8, когда 15. Это обычные люди - кто в отпуске, у кого выходной. Перед выездом более опытные коллеги смотрят, кто как одет, чтобы обеспечить безопасность людей.

Как отмечает Дина Хитрова, в идеале на хорошее укомплектование одного волонтера нужно потратить примерно от 50 тысяч рублей.

Во-первых, нужно позаботиться о безопасности добровольца - он должен быть одет в огнестойкий или хлопчатобумажный костюм. Подойдет обычная "энцефалитка", она обойдется примерно в три тысячи. На ноги - берцы или другая удобная негорючая обувь с резиновой подошвой - минимум 4 тысячи. Следующий пункт - СИЗы: термостойкая каска (стоимость хорошей начинается с 6 тысяч), перчатки, респиратор (около 150 рублей за штуку), очки (350 рублей). Белье, носки и бандана все должно быть из натуральных тканей. С собой нужно взять аптечку (например, автомобильная обойдется в 400 рублей).

Во-вторых, необходим ранцевый лесной огнетушитель. Он стоит 7,2 тысячи рублей. Также нужен телефон или рация, портативный аккумулятор, фонарик с батарейками.

В-третьих, то, что находится в общем пользовании: мотопомпы (одна - от 30 тысяч), пожарные рукава (длиной 20 метров обойдется в 1,5-2 тысячи рублей, но длина может понадобиться куда больше, например, 1,5 километра), горюче-смазочные материалы, лопаты, термощупы, квадрокоптеры, автомобили (иногда лодки), бензин, еда, вода, палатки и так далее.

Кроме материального обеспечения крайне важны знания - технике безопасности и тушению бесплатно обучат в волонтерском лагере. Еще важны навыки оказания первой помощи.

Кстати

Дина Хитрова уже 12 лет каждое лето ездит на Ладогу тушить лесные пожары. В среднем каждый день в лагере находится 30-35 человек, в этом году в самую тяжелую неделю было 50. Они патрулируют территорию площадью около 120 тысяч гектар, это 120 километров по береговой линии. Это лето было аномально жарким и случилось рекордное количество пожаров - 39.