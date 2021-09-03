Роскошный внедорожник Aurus Komendant: новые сроки премьеры

Изначально внедорожник Aurus Komendant планировали показать в 2020 году на Московском автосалоне. Но презентацию перенесли на осень 2021 года. Теперь модель получила новые сроки дебюта.

Aurus Komendant представят весной следующего года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минмпромторга Дениса Мантурова. Руководитель ведомства сделал данное заявление на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Премьера Komendant состоится накануне запуска серийного производства. Ранее сообщалось о том, что массовый выпуск модели может стартовать во втором полугодии 2022 года.

Komendant является второй моделью российской премиум-марки Aurus. Первой стал седан Senat, который пошёл в серию в мае текущего года.

Изготавливать Aurus Komendant будут также на мощностях завода Sollers Ford в Елабуге. Премиальный полноразмерный внедорожник, как и седан, построен на "Единой модульной платформе".

Полноприводный Komendant оснастят гибридной силовой установкой (598 л.с.), которая состоит из 4,4-литрового бензинового двигателя V8, электромотора, аккумуляторной батареи и 9-ступенчатого "автомата". Клиренс машины составляет 200 мм. Шасси имеет несколько режимов движения - Auto, Sport, Comfort, Allroad.