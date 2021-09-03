Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
09:33 03.09.2021

Россиянам напомнили о штрафах за хранение консервации в подвалах домов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Овощные заготовки на зиму нельзя хранить в подвалах многоквартирных домов. Об этом напомнил управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин. Банки следует размещать только в официально оформленных индивидуальных кладовых.

Фото: Марина Волосевич
Как не платить лишнего при повышении тарифов на услуги ЖКХ

"За нарушение данного запрета предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей", - сказал Паюшин, слова которого приводит РИА Недвижимость.

В январе этого года вступило в силу постановление правительства о мерах противопожарной безопасности. В частности, в документе прописан запрет на хранение вещей в цокольных помещениях многоквартирных домов.

В постановлении также объясняется, что можно делать в лесу и на балконах, в торговых центрах и в жилых дворах, как использовать пиротехнику и проводить проверки на социальных объектах. Следить за выполнением правил будет МЧС России.

Сейчас читают

Ипотека
02.09.2021

Виталий Мутко рассказал о новых льготах для ипотечников

Виталий Мутко рассказал о новых льготах для ипотечников

Заемщикам, покупающим квартиру в экологичном доме, будут предоставлять поддержку при получении ипотеки, рассказал "РГ" гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. Здания, построенные по "зеленым стандартам", должны быть более экологичными и экономичными

Ипотека
01.09.2021

Семейную ипотеку продлили до 2024 года

Семейную ипотеку продлили до 2024 года

Продление программы "Семейной ипотеки" стала действенной мерой поддержки заемщиков. Эксперты считают, первый эффект от нее будет виден уже к концу 2021 года. Семьям с детьми господдержка позволила сократить расходы на ипотеку до 69%

Жилая недвижимость
31.08.2021

Квартиры понемногу перестают дорожать

Квартиры понемногу перестают дорожать

На рынке жилья появились косвенные признаки замедления роста цен на новостройки. Однако о снижении прейскуранта речь пока не идет, отмечают эксперты. Подробнее о рынке жилой недвижимости - в материале "РГ"