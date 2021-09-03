Россиянам напомнили о штрафах за хранение консервации в подвалах домов

Овощные заготовки на зиму нельзя хранить в подвалах многоквартирных домов. Об этом напомнил управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин. Банки следует размещать только в официально оформленных индивидуальных кладовых.

"За нарушение данного запрета предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей", - сказал Паюшин, слова которого приводит РИА Недвижимость.

В январе этого года вступило в силу постановление правительства о мерах противопожарной безопасности. В частности, в документе прописан запрет на хранение вещей в цокольных помещениях многоквартирных домов.

В постановлении также объясняется, что можно делать в лесу и на балконах, в торговых центрах и в жилых дворах, как использовать пиротехнику и проводить проверки на социальных объектах. Следить за выполнением правил будет МЧС России.