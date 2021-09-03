Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
03.09.2021 14:23
Рубрика: Легковые авто

В США разрешили не возить с собой водительские права

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Apple. Фото: Пресс-служба Apple.
Фото: Пресс-служба Apple.

Компания Apple и власти некоторых американских штатов запустили эксперимент: физическое водительское удостоверение больше не нужно - для предъявления полиции будет достаточно цифровой копии в Apple Wallet.

Фото: www.twitter.com
Голливуд отдыхает. Грабители банков привязали заложников к крышам авто

Проверка подлинности удостоверения производится по протоколу NFC, который реализован в том числе для бесконтактной оплаты.

Процесс добавления документа в приложение Wallet выглядит следующим образом: права нужно сфотографировать, программа распознает информацию на снимке, а затем при помощи алгоритмов Face ID (мимика, разное положение головы) попросит подтвердить подлинность удостоверения.

Отмечается, что процедура "показа" прав полностью обезличена. Это означает, что никто - ни полиция, ни другие государственные органы, ни компания Apple, не смогут "пробить", кто, когда и в каком месте предъявлял свой документ.

Ранее в России обсуждался проект по введению QR-кода, который будет содержать в себе информацию о водительском удостоверении гражданина, однако это не отменяет необходимости возить с собой оригинал документа.