В США разрешили не возить с собой водительские права

Компания Apple и власти некоторых американских штатов запустили эксперимент: физическое водительское удостоверение больше не нужно - для предъявления полиции будет достаточно цифровой копии в Apple Wallet.

Проверка подлинности удостоверения производится по протоколу NFC, который реализован в том числе для бесконтактной оплаты.

Процесс добавления документа в приложение Wallet выглядит следующим образом: права нужно сфотографировать, программа распознает информацию на снимке, а затем при помощи алгоритмов Face ID (мимика, разное положение головы) попросит подтвердить подлинность удостоверения.

Отмечается, что процедура "показа" прав полностью обезличена. Это означает, что никто - ни полиция, ни другие государственные органы, ни компания Apple, не смогут "пробить", кто, когда и в каком месте предъявлял свой документ.

Ранее в России обсуждался проект по введению QR-кода, который будет содержать в себе информацию о водительском удостоверении гражданина, однако это не отменяет необходимости возить с собой оригинал документа.