Вакцина "Спутник Лайт" поступила в Беларусь

250 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" поступило в Беларусь, подтвердил в пятницу, 3 сентября, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Руководитель отраслевого ведомства уточнил, что это "ровно столько, сколько заказывали", выразив благодарность правительству Российской Федерации, министру здравоохранения", - сообщает БЕЛТА.

Кстати, по данным здравоохранения, в республике продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Уже свыше 1,66 млн граждан получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1,37 млн человек прошли полный курс вакцинации.

Правда, за истекшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 1 836 человек, а всего с начала пандемии зарегистрировано 485 067 подтвержденных случаев инфекции. Справится с недугом удалось 477 682 пациентам, а с начала распространения инфекции на территории страны скончались 3 803 пациента с выявленным коронавирусом.