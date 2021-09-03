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03.09.2021 17:00
Рубрика: Коммерческий транспорт

Завод КрАЗ продал первые грузовики за много лет. Они стали другими

Текст: Андрей Полухин
КрАЗ-5401. Фото: Пресс-служба КрАЗ. КрАЗ-5401. Фото: Пресс-служба КрАЗ.
КрАЗ-5401. Фото: Пресс-служба КрАЗ.

Знаменательное событие произошло в августе на украинском рынке. Один из легендарных советских производителей - завод КрАЗ - вернулся "в игру", реализовав первые за долгое время грузовые автомобили. Цифры с точки зрения экономики смешные - всего три продажи. Однако предприятие из Кременчуга находится в процедуре банкротства, а потому местные наблюдатели восприняли это как позитивный сигнал.

Фото: www.instagram.com/avtodor_motors/
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По данным портала Autoсonsulting, речь идет о фирменной на все времена продукции КрАЗа - самосвалах. Причем, разных - КрАЗ-65032, КрАЗ-65055 и КрАЗ-5401. И если первая модель напомнит советские КрАЗы с длинным капотом и строгим утилитарным дизайном, то вторая и особенно третья могут удивить.

У КрАЗ-65055 тоже вытянутый "нос", но с заметной "горбинкой" - видимо, в целях улучшения обзорности капот скругляется к низу. А КрАЗ-5401 и вовсе оказался бескапотником. Это самый легкий грузовик в линейке завода - у него два моста, один из которых ведущий, грузоподъемность - 10 тонн. У тяжелых самосвалов по 6 колес (формулы 6x6 и 6x4), а перевозить они могут 13-18 тонн.

Оснащаются машины 300-сильными турбодизелями. Интересно, что производитель мотора не указан даже в спецификациях моделей. Причина, скорее всего в том, что это российские агрегаты ЯМЗ, от которых на КрАЗе официально отказались в 2014 году. Альтернативой им могут быть американские Cummins или китайские Weichai.

- КрАЗ никогда не уходил с украинского рынка. Дело в том, что украинский рынок очень специфический. Ну и отношение чиновников, к сожалению, такое, что лучше купить за рубежом, чем у нас. В три-пять раз дороже без зазрения совести покупают, - отмечал ранее генеральный директор предприятия Роман Черняк.

Напомним, завод КрАЗ был основан в Полтавской области УССР в 1958 году. Долгое время предприятие обеспечивало большегрузными автомобилями все республики СССР и почти 60 стран мира. Однако в независимой Украине дела завода шли все хуже, пока он не обанкротился. Ранее "РГ" подробно писала о причинах развала украинского автопрома.

КрАЗ-65032. Фото: Пресс-служба КрАЗ.
Фото: Пресс-служба КрАЗ.