Что дает межрегиональный режим ЧС

На этот и другие вопросы отвечают чиновники и эксперты.

Огонь на границе с Мордовией под контролем

На территории Нижегородской области и Мордовии был введен межрегиональный режим ЧС. Что означает "межрегиональный режим чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования"? Какие силы и ресурсы он позволяет задействовать в отличие от других режимов ЧС? Насколько важна помощь федерального центра в борьбе со стихией? (Юлия Серова, Нижний Новгород)

Сергей Кулагин, заместитель главы департамента региональной безопасности Нижегородской области:

- Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, стихийного или иного бедствия.

ЧС межрегионального характера вводится в случаях, когда зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух или более субъектов РФ. Введение режима межрегиональной ЧС позволяет привлекать к ликвидации силы и средства соседних регионов, других министерств и ведомств, выделять финансирование из федерального центра. Решающую роль в ликвидации последствий такой ситуации берет на себя федеральный центр в лице МЧС, имея на это все полномочия, опыт, ресурсы. Ведомство координирует работу привлекаемых сил и средств, организует взаимодействие других министерств и оперативный контроль на участках.

Повзрослевших орфанников можно и нужно лечить

Известно, что 25 детей, страдающих спинальной мышечной атрофией (СМА) в Нижегородской области, переданы сейчас на лекарственное обеспечение фонду "Круг добра". По данным фонда "Семьи СМА", ежегодно около пяти процентов таких пациентов достигают совершеннолетия и переходят в категорию взрослых. Это означает, что каждый год в среднем от одного до трех повзрослевших детей выходят из сферы полномочий "Круга добра". В результате на региональный бюджет ложится дополнительная нагрузка по обеспечению лекарствами, которая составляет от 18,8 до 56,5 миллиона рублей в год. Способен ли региональный бюджет обеспечить лечение? (Юрий Смолин, Нижний Новгород)

Давид Мелик-Гусейнов, министр здравоохранения Нижегородской области:

- Мы "подхватываем" тех, кто переходит из детского сегмента во взрослый. Обеспечить эту преемственность крайне важно. Но мы обращаем внимание наших федеральных коллег, в частности из фонда, что нельзя обрывать лекарственное обеспечение при достижении ребенком совершеннолетия. Процесс лечения по "орфанной схеме" продолжать можно и нужно, потому что лечение прерывать или изменять нельзя. Оно не может прекратиться в связи с достижением определенной возрастной отметки. И пациенты, которые получали лечение по одной схеме, должны продолжать получать препарат по той же самой схеме. К каждому изменению организм человека очень сложно привыкает.

Я считаю, что нужно отменять возрастной ценз. Как минимум поднять его до 21 года в ближайшей перспективе, а в среднесрочной - вообще отменить. И поднимать вопрос лекарственного обеспечения на федеральный уровень.

Не вписан в полис - не садись за руль

Езда без полиса ОСАГО - это административное правонарушение. А что будет, если страховка на машину есть, но данный водитель в нее не вписан? (Анатолий Русанов, Киров)

Дмитрий Вахрин, автоюрист:

- Среди автомобилистов до сих пор распространено убеждение, что если вместе с водителем в машине находится человек, который вписан в страховку, то это не является нарушением. И если, к примеру, в семейном автомобиле полис оформлен на мужа, а за рулем сидит жена, то проблем при встрече с инспектором или в случае с ДТП якобы удастся избежать.

Но иметь страховой полис на машину мало. Важно, чтобы водитель был вписан в страховку или страховка не имела ограничений по числу лиц, которые могут управлять данным автомобилем.

В части 1 статьи 12.37 КоАП РФ предусмотрено наказание за управление транспортным средством водителем, не вписанным в договор об ОСАГО. Штраф составляет 500 рублей. Исключений у данного правила нет. Отделаться от инспектора отговоркой о том, что полис есть, но "забыл", у водителя не получится. Наличие ОСАГО и его подлинность очень просто проверить на сайте Российского союза автостраховщиков. Если водитель действительно забыл полис, то согласно части 2 статьи 12.3 КоАП ему также грозит штраф 500 рублей.

Однако штрафы - это мелочь по сравнению с теми последствиями, которые могут наступить, если такой водитель попадет в ДТП. Во-первых, такое ДТП оформляется лишь в присутствии сотрудников ГИБДД, европротоколом здесь обойтись не получится. А значит, вышеупомянутый штраф неизбежен.

Во-вторых, водителя ждет неприятное продолжение истории в виде регрессного иска со стороны страховой компании. Это прописано в части 1 статьи 14 федерального закона об ОСАГО. Некоторые думают, что для потерпевшего существует большая разница в том, вписан ли конкретный водитель-виновник в действующую страховку на машину. И они полагают, что раз он не вписан, то они не получат компенсацию. И начинают договариваться с виновником на месте, идти на компромиссы. Однако для потерпевшего разницы никакой нет. Со страховой компании он выплату получит.

Однако после этого страховая компания получает право отсудить у виновника ДТП, который находился за рулем, сумму страховой выплаты. Так что в день аварии водитель сперва получит штраф 500 рублей по части 1 статьи 12.37, спустя какое-то время - претензию от страховой компании, а затем и судебный иск. Поэтому для виновника ДТП, конечно, имеет смысл договариваться с потерпевшим, если есть такая возможность, без участия страховой. Потому что в суде договориться со страховой удастся вряд ли. Но единственно правильный вариант - это вообще не садиться за руль автомобиля, если ты не вписан в страховой полис на него.

Почему Фемида не расслышала конского ржания

В Нижнем Новгороде суд приговорил Юрия Кондратьева, систематически нарушавшего закон о тишине, к условному лишению свободы на срок три года и шесть месяцев. В квартире на улице Березовской мужчина ежедневно включал аудиозапись конского ржания и топота, чем досаждал всему подъезду. На него неоднократно жаловались, но нарушителю назначался только штраф. Соседи аудиохулигана очень надеялись, что суд вынесет приговор по максимуму, и были крайне разочарованы решением служителей Фемиды. Почему Кондратьев приговорен лишь к условному лишению свободы? (Валерий Мазин, Нижний Новгород)

Кирилл Коптелов, адвокат:

- Лицо, впервые осужденное за преступление небольшой и средней тяжести, не может быть подвергнуто наказанию в виде реального срока лишения свободы. Условное наказание для такого лица может быть изменено на реальный срок в случае совершения им административного правонарушения или преступления.

Олеся Шулева, адвокат:

- Если лицо совершает хулиганские действия, то необходимо все это как можно тщательнее зафиксировать, а также собрать доказательства: свидетельские показания, фото- и видеоматериалы. После этого необходимо написать заявление в полицию, в котором изложить все детали происходящего.

Между тем

Как рассказали корреспонденту "РГ" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, для более строгого наказания Кондратьева не имелось оснований: в деле не было никаких отягчающих обстоятельств.