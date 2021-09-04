В Кабуле из-за беспорядочной стрельбы в воздух погибли 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли, 41 получил ранения в результате беспорядочной стрельбы в воздух в Кабуле в ночь на субботу, сообщает местный телеканал Tolo News.

По информации издания, в больницы продолжают поступать раненые. В основном это гражданские лица, получившие травмы различной степени тяжести.

В Кабуле бойцы движения "Талибан" (запрещено в России) начали стрелять в воздух в честь захвата не подчинявшейся им северной провинции Панджшер. Представитель талибов Забихулла Муджахид призвал не применять оружие, так как это может причинить вред населению.

Между тем представители национального сопротивления в Панджшере опровергли информацию об установлении радикалами контроля над провинцией. Участившиеся боевые действия заставили около 400 семей бежать из деревень, расположенных вдоль дороги, которая обычно ведет в спокойные, зеленые долины Панджшера - примерно в 125 километрах к северу от столицы Кабула, передает телеканал Al Jazeera.