Захарова: США собираются мстить Афганистану за свои провалы

США, заявляя о намерении отомстить за гибель американцев при взрыве у аэропорта Кабула, собираются мстить за собственные провалы в Афганистане, заявила в эфире "Радио России" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы уже слышим заявления из Вашингтона о том, что они будут мстить за то, что было устроено в Кабуле вокруг аэропорта. В аэропорту, когда погибли граждане США, там погибли и граждане Афганистана", - отметила Захарова.

По ее словам, США находились в Афганистане с миссией возмездия. "Получается, теперь они будут мстить за то, что провалилась их прежняя миссия отмщения", - отметила дипломат.

Эвакуация из Афганистана проводилась из международного аэропорта Кабула, который удерживали военные США и других стран НАТО. В конце августа на пропускном пункте произошел взрыв, жертвами которого в том числе стали 13 американских военнослужащих. В ночь на 31 августа завершилось американское военное присутствие в Афганистане.