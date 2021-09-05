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Дэниэл Рэдклифф отказался сыграть Морти из "Рика и Морти"

Новости
    05.09.2021, 17:06
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Оказалось, что живую версию паникёра Морти в рекламе канала Adult Swim, так оживившей поклонников своей приятной внезапности, мог сыграть актер Дэниэл Рэдклифф. Но отказался.

В итоге дуэт Кристоферу Ллойду составил Джейдон Мартелл из нового "Оно".

Про столь занятный факт рассказал, передает ScreenRant, один из менеджеров компании Джейсон ДеМарко.

Он отметил, что Рэдклифф, которого мы по-прежнему в первую очередь помним по роли Гарри Поттера, является большим поклонником их шоу. А также то, что актер, отказавшись, поступил "мудро". Ведь то, что здорово смотрится на бумаге, далеко не всегда столь же удачно выглядит на экране.

Напомним, что финальная серия пятого сезона шоу выходит уже сегодня, и продлится она час.

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