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Круг замкнулся: Кристофер Ллойд сыграл Рика в "Рике и Морти"

Новости
    04.09.2021, 19:34
Текст:   Богдан Бобров

Adult Swim мощно затизерили финальный эпизод пятого сезона мультсериала "Рик и Морти", выкатив в Twitter промо, в котором в роли Рика Санчеса снялся Кристофер Ллойд - "Док" Эмметт Браун из трилогии "Назад в будущее".

Фото: kinopoisk.ru
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Теперь можно сказать, что круг замкнулся, ведь изначально эпатажный ученый со странной синей прической был создан на основе персонажа Ллойда.

Роль Морти исполнил Джейден Мартелл - звезда современной экранизации "Оно" Стивена Кинга.

Ролик подписан аббревиатурой C-132, она указывает на одну из вселенных этого анимационного проекта.

Фото: kinopoisk.ru
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Наверняка неизвестно, появятся ли актеры в следующей серии, но записывать их только для тизера было бы странно.

Кроме того, на YouTube опубликован отрывок из последней серии сезона, она должна выйти 5 сентября и будет в два раза длиннее обычного. Вот трейлер.

Мультсериал лидирует в топ-10 месяца на "КиноПоиске" второй месяц подряд.

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