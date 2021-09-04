Круг замкнулся: Кристофер Ллойд сыграл Рика в "Рике и Морти"

Adult Swim мощно затизерили финальный эпизод пятого сезона мультсериала "Рик и Морти", выкатив в Twitter промо, в котором в роли Рика Санчеса снялся Кристофер Ллойд - "Док" Эмметт Браун из трилогии "Назад в будущее".

Теперь можно сказать, что круг замкнулся, ведь изначально эпатажный ученый со странной синей прической был создан на основе персонажа Ллойда.

Роль Морти исполнил Джейден Мартелл - звезда современной экранизации "Оно" Стивена Кинга.

Ролик подписан аббревиатурой C-132, она указывает на одну из вселенных этого анимационного проекта.

Наверняка неизвестно, появятся ли актеры в следующей серии, но записывать их только для тизера было бы странно.

Кроме того, на YouTube опубликован отрывок из последней серии сезона, она должна выйти 5 сентября и будет в два раза длиннее обычного. Вот трейлер.

Мультсериал лидирует в топ-10 месяца на "КиноПоиске" второй месяц подряд.