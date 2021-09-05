Песков посочувствовал поправившему Путина школьнику

Школьнику из Воркуты Никанору Толстых наверняка пришлось непросто после того, как он поправил президента России в ходе открытого урока с Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, выразивший сочувствие грамотному школьнику.

"Представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить", - посетовал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, Путин провел открытый урок в рамках марафона общества "Знание" в детском центре "Океан" во Владивостоке. Рассказывая о войне со Швецией в начале 18 века, президент назвал ее Семилетней. Никанор Толстых поправил главу государства, указав, что речь идет о Северной войне 1700-1721 годов. Путин поблагодарил ученика за такое замечание.

Этот эпизод вызвал резонанс в СМИ и соцсетях. Комментируя его, директор воркутинской школы Юлия Рябцева заявила, что "молодым людям присуща определенная наглость". Впрочем, ранее в Кремле отметили, что не считают слова мальчика наглостью и назвали его "молодцом".