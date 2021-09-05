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5 сентября 2021 г. 21:15
Общество
Текст: Артем Локалов (Владимирская область)

Дорогу покажешь?

На родину русского бездорожья до конца года должны построить дорогу
Жители Пустого Ярославля в этом году отметили 517-летие деревни. И никогда за это время он не оставался пустым. Судя по всему, в последний раз торжество было отрезано от большой земли. На следующий день рождения деревни сюда можно будет попасть по нормальной дороге, а не разбитому дождями проселку.
Дорога пришла в Пустой Ярославль, который никогда не был пустым. Фото: Артем Локалов
Дорога пришла в Пустой Ярославль, который никогда не был пустым. Фото: Артем Локалов

"Родина" несколько раз писала про родину русского бездорожья - деревню Пустой Ярославль в Суздальском районе Владимирской области. Местные жители каждый год регулярно прокладывают путь к своим домам, так как дорога - проселочная и после дождей становится непроезжей.

Так здесь исторически сложилось. Еще в XIX веке местные крестьяне жаловались, что во время пахоты лошадь сильно "вязнет". Однако пахать все же предпочитали именно в сырую погоду, потому что в сушь в землю "косулю не воткнешь".

Фото: Артем Локалов
Родине русского бездорожья пообещали дорогу уже в этом году

Жители Пустого Ярославля и спустя полтора века занимаются на этой земле огородничеством. Суздальский чернозем плодороден и щедр. В этом году у пустоярославцев не будет пустых закромов. Отличный урожай картофеля, огурцов, кабачков, баклажанов, яблок, слив, в теплицах выросли прекрасные помидоры, перец. Чтобы перевезти все это в город, нужна дорога. Но в сентябре пошли дожди - и она стала непроезжей. Осень и холод - путь долго сохнет, вездеходы делают глубокие колеи...

Обычно местные жители выравнивают их лопатами, подсыпают битый кирпич. Когда работы более масштабные, к работам подключают тяжелую технику - оба деревенских трактора. Все работают старательно, трудолюбиво. Про это даже сюжет на федеральном ТВ был.

Как известно, в этом году жители омского села Верхний Карбуш, отчаившись дождаться помощи от местных властей по строительству дороги, написали письмо канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Письмо в Германию было направлено не случайно, ведь селение было основано в 1900 году немецкими переселенцами.

В итоге на письмо отреагировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (назвал действия жителей "оправданным гневом в ответ на бездействие местных властей"), и сотрудник Ведомства Федерального канцлера Себастьян Бебель. Он сообщил, что канцлер благодарит жителей за письмо, но констатировал, что у Ангелы Меркель нет возможностей выделить средства на то, чтобы заасфальтировать улицу в Верхнем Карбуше.

Песков прокомментировал обращение жителей омской деревни к Меркель

Жители Пустого Ярославля (среди основателей немцев не значится) писали письма только местным чиновникам - просили помочь с ремонтом. Трудолюбие и радушие местных жителей заставили местные власти обратить внимание на Пустой Ярославль. Хотя в нем всего чуть больше 20 домов, тогда как в сибирском Верхнем Карбуше население - полтысячи человек.  

Два года назад на 515-летие Пустого Ярославля приезжал заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области Вячеслав Картухин, который увидел: деревня живая, сюда приезжает много родителей с детьми. Нет только дороги - и случись что, скорая помощи сюда не проедет ди и пожарная машина с трудом проберется.

И в этом году средства на стройку дороги - самой простой, с покрытием из щебенки, но по которой можно проехать в любую погоду, - были выделены.

- Вместе с главой администрации Суздальского района Алексеем Сараевым осмотрел строительство дороги, проехали вдоль всей линии, побеседовали с рабочими, - рассказал Вячеслав Картухин корреспонденту "Родины". - Завершился процесс устройства так называемого подстилающего слоя из песка, после чего будут выполнены остальные работы. Если погода позволит, строительство дороги завершится в установленные сроки - к началу ноября.

Стройка века в Пустом Ярославле. / Артем Локалов

В Пустоям Ярославле надеются, что в будущем году дорогу смогут проложить и по самой деревне, потому что сейчас трехкилометровый путь тянут только до ее границы. Но это в любом случае одно из главных событий в истории Пустого Ярославля, сравнимое с электрификацией.

При этом жители Пустого Ярославля не хотят расставаться со статусом родины русского бездорожья, ведь с других сторон оно по-прежнему окружает деревню. Просто добраться до него станет проще.

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