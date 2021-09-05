Песков: Развитие Дальнего Востока останется приоритетом для властей РФ

Развитие дальневосточных регионов будет оставаться приоритетом для российских властей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Абсолютная константа всех приоритетов президента и правительства - это Дальний Восток. Это так и будет дальше", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", которая выходит в эфире телеканала "Россия-1".

На Восточном экономическом форуме, который завершился во Владивостоке, Владимир Путин предложил масштабные меры поддержки Дальнего Востока - от налоговых льгот до расширения ипотеки. Президент также объявил о беспрецедентных льготах для бизнеса, который готов работать на Курилах.