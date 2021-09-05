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05.09.2021 13:02
Рубрика: Общество

В нижегородском минздраве назвали причину массового заболевания в школе

Текст: Мария Волкова

Норовирус стал причиной массового заболевания учеников нижегородской гимназии № 13. Таковы результаты анализов на микрофлору.

Фото: Игорь Катаев/РИА Новости
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Об этом в своем Instagram сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, на сегодняшнее утро фиксируются единичные случаи обращения за врачебной помощью, в том числе - от родителей детей, кто еще не посещает школу. Это свидетельствует о том, что инфекция передалась внутри семьи.

- Это соответствует инкубационному периоду данного возбудителя. Симптомы проявляются в течение 2-3 суток после контакта с заразившимся. Лечение инфекции проводится амбулаторно (на дому). При необходимости готовы задействовать стационары. Но такой необходимости в настоящий момент нет, - написал министр.

Напомним, вчера по факту массового заболевания учеников гимназии было возбуждено уголовное дело. Учебный процесс пришлось временно приостановить. Дети начали жаловаться на плохое самочувствие 3 сентября, два ребенка были госпитализированы.

Справка "РГ"

Норовирусная инфекция - это острая кишечная инфекция, разновидность энтеровируса. Источником заражения являются больные, причем как с клинически выраженными симптомами, так и бессимптомные носители. Основные симптомы - острая диарея, рвота и лихорадочное состояние.

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