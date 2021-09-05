МВД обнародовало статистику по погибшим в ДТП с электросамокатами

В России резко выросло число ДТП с участием электросамокатов. За семь минувших месяцев произошло 266 подобных аварий (на 66 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года). Восемь человек погибли, в том числе один ребенок.

Лидерами по количеству происшествий с электросамокатами стали Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край, Татарстан и Подмосковье. Об этом ТАСС рассказали в МВД.

После ряда резонансных ДТП власти ввели ограничения для самокатов. В Петербурге для них установили предельную скорость 20 километров в час, на тротуарах - 10 километров в час. В центре города также появились "запретные зоны", где кататься на электросамокатах запрещено.

В Москве начали устанавливать специальные знаки для граждан, передвигающихся на самокатах. Выбраны участки, где чаще всего происходят аварии с участием средств индивидуальной мобильности. Там появились специальные таблички с напоминанием, что пересекать проезжую часть по пешеходному переходу на самокате нельзя.