Вильфанд пообещал москвичам возвращение 20-градусного тепла

До 20-градусных отметок воздух в столичном регионе может прогреться в четверг, 9 сентября. А в среду, 8 сентября, воздух прогреется до плюс 15-17 градусов, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Начало рабочей недели будет еще холодным - днем воздух прогреется не более чем до 10-12 градусов. В ночь на понедельник в отдельных районах Московской области возможны слабые заморозки. Во вторник ветер уже поменяет свое направление - с северного на южное. Начнется постепенное повышение температуры. Обычно период возвращения тепла осенью называют "бабьим летом". Такой период может быть довольно продолжительным - до недели и более.

По настоящему же летняя погода сейчас установилась на азиатской территории страны.

По словам Вильфанда, в Свердловской и Челябинской областях температура воздуха на 7-8 градусов выше климатической нормы. Даже на севере Урала днем 21-26 градусов, на юге округа - от 26 до 28 градусов.

А в густонаселенных регионах азиатской части страны - в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях - и того жарче - до 30 тепла. А в Алтайском крае до плюс 32 градусов. "Это не бабье лето, а настоящее лето", - отмечает метеоролог.

А на черноморских курортах начался "бархатный сезон" - период, когда температура воздуха и воды становится примерно одинаковой. По словам Вильфанда, температура воды в Черном море в районе Сочи сейчас плюс 25 градусов, в районе Туапсе - плюс 26 градусов. У побережья Крыма вода плюс 24 градуса. Такая же на юге и температура воздуха днем. В этом году, по прогнозу Гидрометцентра, "бархатный сезон" продлится весь сентябрь и захватит первую декаду октября.