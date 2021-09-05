Звезда "Убивая Еву" сыграет жену Наполеона в фильме Ридли Скотта

Джоди Комер, звезда сериала "Убивая Еву" и "Главного героя", который близится к своему завершению, сыграет Жозефину Богарне, первую жену Наполеона Бонапарта, в фильме Ридли Скотта Kitbag. Об этом сообщает портал Variety. Великого корсиканца сыграет Хоакин Феникс, ранее снявшийся в блокбастере Ридли Скотта "Гладиатор".

Для Комер грядущая картина также станет вторым опытом сотрудничества с прославленным американским режиссером, причем на сравнительно коротком отрезке времени - "Последнюю дуэль" (The Last Duel) с ее участием ожидает скорая премьера на Венецианском фестивале, намеченная на 10 сентября (в российский прокат фильм выйдет 28 октября).

Название фильма, Kitbag, т.е. "Вещевой мешок" не случайно. Наполеону часто приписывалась фраза: "В вещевом мешке каждого солдата спрятан маршальский жезл" ("Tout soldat français porte dans sa giberne le bâton de maréchal de France"), что по смыслу близко русской поговорке "Плох тот солдат, который не желает быть генералом".

Кстати, близкий друг А.С. Пушкина П.А. Вяземский сделал данное изречение достоянием русской литературы, использовав его в своем стихотворении "Битва жизни": "Дружиной бодрою, отважной молодежью /Мы рано вышли все в поход, на волю божью. / У каждого был жезл фельдмаршальский в суме, / У каждого - своя победа на уме, / У каждого - свои надежды, цель и радость…".