Хоакин Феникс сыграет Наполеона в фильме Ридли Скотта

82-летний режиссер и продюсер, "папа чужих" Ридли Скотт, у которого и без того кинозабот полон рот, анонсировал еще один внушающий проект.

Как передает Deadline, речь идет про эпический исторический байопик, в центре там Наполеон Бонапарт. Сыграть которого предстоит Хоакину Фениксу.

Картина будет называться Kitbag, что отсылает к одному из самых известных изречений императора - "Каждый солдат носит в своем ранце маршальский жезл".

Обещан "оригинальный и личный взгляд" на историю восхождения Наполеона на вершину и его отношения с супругой Жозефиной. С акцентом на последнее.

Скотт - постановщик и сопродюсер.

Напомним: помимо диковатого сериала "Воспитанные волками", где нам посулили пять сезонов, на повестке у Скотта историческая лента "Последняя дуэль", съемки которой только что завершились, сразу после которой мэтр займется драмой "Гуччи" - с Леди Гагой, Пачино, Де Ниро и Драйвером. А уж после - и Наполеон.