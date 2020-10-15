Новости

Умер автор песен Боярского и Караченцова, певец и актер Дмитрий Данин 11:45
Вышел тизер "Рыцарей справедливости" с Мадсом Миккельсеном 11:37
Умер оператор фильмов Скорсезе Кент Л. Уэйнкфорд 10:48
Сериал "Декстер" реанимируют 10:38
Крокодил Гена не будет говорить голосом Димы Билана в новом "Чебурашке" 10:26

Хоакин Феникс сыграет Наполеона в фильме Ридли Скотта

Новости
    15.10.2020, 10:59
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

82-летний режиссер и продюсер, "папа чужих" Ридли Скотт, у которого и без того кинозабот полон рот, анонсировал еще один внушающий проект.

Фото: kinopoisk.ru
Сериал "Декстер" реанимируют

Как передает Deadline, речь идет про эпический исторический байопик, в центре там Наполеон Бонапарт. Сыграть которого предстоит Хоакину Фениксу.

Картина будет называться Kitbag, что отсылает к одному из самых известных изречений императора - "Каждый солдат носит в своем ранце маршальский жезл".

Обещан "оригинальный и личный взгляд" на историю восхождения Наполеона на вершину и его отношения с супругой Жозефиной. С акцентом на последнее.

Фото: kinopoisk.ru
Сандра Буллок и "Дэдпул" могут сняться в романтическом экшне

Скотт - постановщик и сопродюсер.

Напомним: помимо диковатого сериала "Воспитанные волками", где нам посулили пять сезонов, на повестке у Скотта историческая лента "Последняя дуэль", съемки которой только что завершились, сразу после которой мэтр займется драмой "Гуччи" - с Леди Гагой, Пачино, Де Ниро и Драйвером. А уж после - и Наполеон.

Новости

Умерла актриса из "Друзей" Кончата Феррелл 14.10.2020
Кристина Асмус заразилась коронавирусом 14.10.2020
Вышел трейлер фильма о темных сторонах жизни Эдуарда Успенского 14.10.2020
Сандра Буллок и "Дэдпул" могут сняться в романтическом экшне 14.10.2020
⧣ США
Фото: youtube.com/ Disney XD
Вышел тизер часового эпизода "Утиных историй" с Черным плащом 14.10.2020
Найдена актриса на роль молодой Фуриосы в приквеле "Безумного Макса" 14.10.2020
Опубликованы постеры и график выхода серий второго сезона "Мандалорца" 13.10.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
СМИ: Бенедикт Камбербэтч может стать новым графом Дракулой 14.10.2020
Вышел впечатляющий трейлер четвертого сезона "Короны" 13.10.2020
Умерла "девушка Бонда" Маргарет Нолан 12.10.2020
⧣ Франция
Фото: iStock
Фильм "Стрельцов" возглавил российский прокат по итогам выходных 05.10.2020
В Париже умер сербский режиссер Гордан Паскалевич 29.09.2020
Трейлер: в перезапуске франшизы вор Арсен Люпен стал негром 26.09.2020