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Актер Михаил Ефремов перенес отек Квинке в белгородской колонии

Новости
    06.09.2021, 17:07
Текст:   Богдан Бобров
Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС

Осужденный в прошлом году за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов перенес в заключении отек Квинке - результат сезонной аллергии. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на адвоката артиста Петра Хархорина.

Фото: kinopoisk.ru
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"Что касается здоровья, сейчас оно стало получше - в августе Михаил, конечно, намучился с сезонной аллергией: был отек Квинке, сил не было даже подняться на второй этаж", - цитирует юриста сетевое издание.

При этом Хархорин отметил, что в колонии общего режима под Белгородом, где отбывает наказание Ефремов, была оказана вся необходимая медицинская помощь и нет проблем с лекарствами.

Актер в настоящее время готовится к новому суду на основе кассационных жалоб его адвокатов, заседание назначено на 15 сентября. Сторона защиты планирует предоставить "несколько ранее упущенных серьезных моментов", чтобы отменить апелляционное определение Мосгорсуда. Конечной целью называется понижение срока с 7,5 лет и перевод актера в колонию-поселение.

Фото: kinopoisk.ru
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Кроме того, сообщается что Ефремов не сдержал обещание - не оплатил ремонт в доме матери погибшего по его вине Сергея Захарова. На это он через своего адвоката передал, что "как только выйдет и начнет зарабатывать, будет всем помогать, - сказал Хархорин. - Сейчас в его семье с деньгами не очень, периодически выручают друзья. Все надеются, что кассация даст какие-то положительные изменения".

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