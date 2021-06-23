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Ефремов попросил сократить срок из-за алкоголизма и расстройства

Новости
    23.06.2021, 12:10
Текст:   Олег Усков
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Юридические представители российского, советского актера и режиссера Михаила Ефремова, в конечном итоге приговоренного за смертельное ДТП к 7,5 года тюремного заключения, попросили смягчить ему наказание.

Фото: instagram.com/ filmzadeh
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Как передает РЕН ТВ, ссылаясь на имеющийся в распоряжении канала документ, защита артиста подала кассационную жалобу на приговор. Юристы Ефремова убеждены, что смягчающие вину обстоятельства учли не полностью. А именно: актер занимался благотворительностью, а также неоднократно извинялся перед родными погибшего Захарова. Подкрепляя извинения материально - семье жертвы артистом выплачено 4,615 млн рублей в качестве компенсации.

Кроме того, уточнили адвокаты, у Михаила Ефремова развилось расстройство психики. Плюс он страдает алкоголизмом. Также у артиста на иждивении находятся многие родственники, в том числе жена Софья Кругликова, оставшаяся без работы.

Еще адвокаты заслуженного артиста России хотят узнать, был ли Захаров пристегнут в момент ДТП.

Когда будет рассматриваться их жалоба - пока неизвестно.

Смертельный инцидент произошел 8 июня 2020 года в центре Москвы, когда Ефремов, будучи за рулем своего внедорожника в нетрезвом состоянии, пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого, курьер интернет-магазина, впоследствии скончался в больнице.

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