Крошечный кроссовер Hyundai Casper показали на реальных фото

В свободном доступе опубликовали первые "живые" фото нового субкомпактного кроссовера Hyundai Casper - предсерийные прототипы машины засняли на парковке в Южной Корее.

Новая порция снимков дает более полное представление об экстерьере модели. Заметим, что фирменные фото Casper снаружи Hyundai Motor распространила 1 сентября, полноценная премьера назначена на середину сентября.

В облике кроссовера привлекают внимание высокий кузов, двухъярусные фары (блоки ближнего и дальнего света смонтированы в бампере), необычная решетка радиатора с "градиентным" решением паттерна и визуально расширяющие кузов подштамповки над колесными арками. Предусмотрено два типа оформления передка - они различаются дизайном имитации защиты поддона и решетки радиатора.

Напомним, Hyundai Casper построен на платформе Hyundai-Kia K1. Гамма двигателей модели включает два агрегата семейства Kappa - это 1,0-литровые бензиновые атмосферный и турбомотор. Мощность "атмосферника" - 75 л.с., турбо - 99 л.с. Сочетают их только с 4-ступенчатым "автоматом" и передним приводом, трансмиссия 4x4 в конструкции не предусмотрена в принципе.

Длина, ширина и высота Casper - 3595, 1595 и 1575 мм соответственно, колесная база - 2400 мм. Это самый маленький кроссовер в гамме Hyundai.

Первым новинку получит рынок Южной Корее. Выпуск праворульной версии машины наладят на заводе Hyundai Motor в Индии, где сейчас наблюдается настоящий бум спроса на 4-метровые кроссоверы. Автомобиль также планируют предлагать на рынке Евросоюза.