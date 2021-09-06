Mercedes представил электрические Maybach и G-Class

На домашнем автосалоне в Мюнхене компания Mercedes-Benz разразилась серией премьер, в числе которых электрические Mercedes-Maybach EQS и "Гелендваген".

Mercedes-Maybach EQS пока является концептом, который показывает, как будет выглядеть роскошная версия электрического кроссовера EQS - его серийное производство запланировано на 2022 год. Технические детали новинки пока держаться в секрете, огласили лишь запас хода - до 600 км по циклу WLTP.

Как и у большинства электрокаров, у Mercedes-Maybach EQS нет решётки радиатора - вместо неё установлена большая чёрная панель с "нарисованными" вертикальными ламелями. "Гриль" плавно переходит в светодиодные фары и большой капот, который вместе с крышей выкрашены в чёрный - двухцветная окраска является отличительной чертой "Майбахов". Фонари имеют узкую форму и спиралевидный анимированный "рисунок", проявляющийся от внешней стороны к внутренней.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Кроссовер оснащён колёсами на 24 дюйма и системой автоматического открывания дверей. Когда водитель подходит к автомобилю, ручки выдвигаются, при дальнейшем приближении активируются сервопривод, открывающий дверь. Задние двери тоже можно открыть дистанционно через систему MBUX, "вписанную" в гиперэкран, который занимает практически полностью переднюю панель. Напомним, гиперэкран дебютировал на седане EQS, который готовится выйти на рынок.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Концепт Mercedes EQG в компании называют почти готовой к производству электрической версией внедорожника G-Class, который ждёт лишь рыночных перспектив. В Mercedes говорят, что готовятся перейти на выпуск машин с электрической трансмиссией к концу десятилетия.

EQG, как и G-Class с двигателями внутреннего сгорания, создан на раме и сохранил все узнаваемые черты модели: угловатый кузов, круглые фары, выштамповки на боковинах, внешние дверные петли, контейнер под запаску.

Наряду с "глухой" панелью-фальшрешёткой ещё одной изюминкой в дизайне стал плоский багажник на крыше, обрамлённый светодиодной полосой, которая спереди заменяет "люстру" - таким образом в Mercedes подчёркивают, что EQG сохранил суть бескомпромиссного внедорожника.

Однако не только внешняя атрибутика говорит о характере EQG: спереди автомобиль оснащён независимой подвеской, сзади - неразрезной мост. Задняя подвеска, отметили в компании, претерпела ряд модификаций, необходимых для интеграции электрического привода. Известно, что в движение EQG приводится четырьмя электромоторами, установленных в непосредственной близости с колёсами, каждый из которых управляется индивидуально.

В Mercedes заявили, что EQG пройдёт испытание треком на горе Шёкль высотой 1445 метров в Граце: маршрут длиной 5.6 км имеет 60-градусные подъёмы и всегда считался сложным офф-роад испытанием.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.