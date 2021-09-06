Не стало Жан-Поля Бельмондо. Каким мы запомним великого актера





Его звали Бебель

Бельмондо во Франции звали Бебель. Это уменьшительное слово. Его придумал в 1960-е годы один французский журналист, сравнивший актера с персонажем Пепеля, которого играет Жан Габен.

В 1946 году молодой Жан-Поль посетил спектакль Мольера в театре Комеди-Франсез. Его призвание родилось само собой, он понял, что будет актером. Бельмондо, ученик Раймона Жирара, а затем Пьера Дукса, "учился" в больницах Парижа, играя перед пациентами. Поступив в Национальную консерваторию драматического искусства в 1952 году, он встретил Жана Рошфора, Жан-Пьера Мариеля, Бруно Кремера, Пьера Вернье и Мишеля Бона. Жана-Пьера Моки, Клода Рича и других легенд французского кино. Анни Жирардо, Франсуаза Фабиан и Филипп Нуаре вскоре присоединились к этой "консерватории".

Трюки исполнял сам

Его страстью был спорт: футбол, велоспорт и особенно бокс, которым он будет успешно заниматься как профессионал. Он также стал фанатом тенниса и страстно болел за футбольный клуб "Пари Сен-Жермен". Свои трюки он исполнял сам. В 1974 году получил травму во время съемок в фильме "Страх над городом": во время спуска на тросе вертолета, после того как он пролетел над крышами домов Парижа, он задел движущийся вагон поезда метро. В 1996 году, когда Бернар Мюра адаптировал пьесу Саши Гитри "Дезире" для кино, Жан-Поль Бельмондо выступил с резкой критикой в ​​адрес дистрибьюторов, которые, по его словам, пренебрегли французским кинематографом.

"Я бы хотел снова играть свои роли"

Жан-Поль Бельмондо перенес инсульт в 2001 году, в результате чего его состояние сильно ухудшилось. "Болезнь была ужасной. Врач сказал мне, что я больше никогда не буду говорить", - вспоминал он в интервью Le Parisien в 2015 году. Он почти исчез из публичной жизни на двадцать лет. Заявил об уходе из кино в 2015 году в эфире RTL. "Я бы хотел снова сыграть свои роли", - признался он в интервью. "Жан-Поль провел эти годы в "заключении" за чтением прессы и просмотром старых фильмов", - сказал его близкий друг и режиссер Джефф Доменек изданию 20 Minutes. "Жан-Поль Бельмондо, как и Луи де Фюнес, - один из тех актеров, которые делают добро людям, напоминая им о более безмятежных временах, чем те, в которых мы живем", - добавил режиссер.

"Кино - это вся моя жизнь"

"Кино - это вся моя жизнь, - сказал Бельмондо в интервью 2018 году- Эта страсть никогда не покидала меня". В беседе с репортерами он выразил сожаление по поводу ухода очень дорогих друзей, Жана Рошфора, Филиппа Нуаре и многих других, но заверил, что "не боится конца". "У меня была такая счастливая жизнь ...", - сказал Бельмондо. В июне прошлого года его видели на похоронах комика и сценариста Гая Бедоса в Париже.

В компании детей и внуков

Три недели назад его сфотографировали улыбающимся на вечеринке по случаю своего 88-летия с несколькими детьми и внуками, в том числе с его младшей дочерью Стеллой, которой 17 лет.

Бельмондо был женат дважды: на актрисе Элоди Константин в период с 1952 по 1968 год и танцовщице Натти Тардивел с 2002 по 2008 год. У него также был ряд громких романов, в том числе с Урсулой Андресс в конце 1960-х, Лаурой Антонелли, с которой он снялся в фильме "Доктор Попол" в 1970-х, и владелицей ночного клуба Барбарой Гандольфи, с которой он расстался в 2012 году. Роман с Андресс, которую в те годы признавали одной из самых красивых женщин мира, стоил ему развода с первой женой.

Эмоции вокруг Цезаря

Жан-Поль Бельмондо стал командором ордена Почетного легиона в 2007 году, кавалером Национального ордена за заслуги в 2017 году и кавалером Национального ордена искусств и литературы. В 1989 году он отказался от премии "Сезар" за роль в фильме "Баловень судьбы". "Сезар" - престижная национальная кинопремия Франции, которая вручается с 1976 года Академией искусств и технологий кинематографа по результатам голосования киноакадемиков Франции. Название премия получила в честь французского скульптора Сезара Бальдаччини. Академия искусств в 2017 году на очередной церемонии вручения премии "Сезар" отдала ему дань уважения за всю его карьеру. Под аплодисменты коллег по профессии Бельмондо с тросточкой последний раз вышел на большую сцену. Он, как и прежде, излучал солнечную харизму, уникальную в истории французского кино, самого кино.

Цитаты

Эмманюэль Макрон, президент Франции:

- Он навсегда останется "Великолепным". Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием.

Марин Ле-Пен, французский политик:

- Он был неподражаемым шутником, легендарным актером и каскадером.

Оливье Фор, лидер социалистов Франции:

- Хочу остановиться на несколько дней и снова увидеть все те фильмы, во время просмотра которых я мечтал, смеялся, дрожал, с этим гигантом, который умел воплощать в жизнь столько персонажей.

Клод Лелуш, знаменитый французский режиссер:

- Он был героем как перед камерой, так и за ней. Он был в жизни, как в своих фильмах.

Филипп Дюран, историк кино, биограф Бельмондо:

- Это было больше, чем легенда, это был Бельмондо. Я в полном шоке. Нет слов. Когда легенда так рушится, она потрясает мир. Она потрясает мир кино.