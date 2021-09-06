В Хабаровском крае выяснят причины драки в колонии

Новости

В Италии обсуждают возможность введения обязательной вакцинации от COVID-19 08:23
Сборная Аргентины улетела из Бразилии после сорванного матча 08:17
Дерипаска: Ситуация в Гвинее может отразиться на рынке алюминия 07:54
Шойгу рассказал о промышленных центрах рядом с новыми городами в Сибири 07:53
На Дону возобновилось оказание плановой медицинской помощи 07:40
Синоптики: Москвичей ждет самый холодный день этой недели 07:03
Минобороны увеличит число резервистов на учениях "Запад-2021" 06:35
Юрист напомнил водителям о штрафе за езду без ходовых огней и ближнего света 05:23
Экономист Степанова предупредила о мировом финансовом кризисе 05:13
В Хабаровске открылась выставка рассекреченных военных документов 05:06
Роспотребнадзор запустит "горячую линию" по вопросам питания в школах 04:44
В Гвинее мятежники объявили о введении комендантского часа 03:58
Диетолог Золотарев рассказал о роли витаминов после COVID-19 03:10
В Турции ввели новые ограничения для непривитых от COVID-19 граждан 02:32
Захарова: Россия не является стороной Минских договоренностей 01:52
Экс-глава OMV: Строительство "Северного потока-2" завершится в ближайшие дни 01:19
Названы главные покупатели российских сладостей 01:00
Италия установила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии 00:44
Количество случаев заражения COVID-19 в США превысило 40 миллионов 00:08
Фильм "Шан-Чи и легенда десяти колец" возглавил прокат в РФ 00:06
Израиль возобновляет прием организованных групп туристов 05.09.2021
Меркель заявила о необходимости сотрудничества Берлина с талибами 05.09.2021
Русская церковь направила 30,4 миллиона рублей на продукты нуждающимся 05.09.2021
Талибы удерживают в аэропорту несколько самолетов с иностранцами 05.09.2021
В РПЦ назвали протесты против Сербской церкви в Черногории искусственными 05.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Как изменится жизнь россиян в сентябре
Как изменится жизнь россиян в сентябре
06.09.2021 08:30
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае выяснят причины драки в колонии

Текст: Ольга Коваль

Сотрудники управления ФСИН по Хабаровскому краю выясняют причины и обстоятельства массовой драки между осужденными колонии № 14, во время которой два человека погибли, четверо получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: СК РФ/ РИА Новости
Начальник изолятора в Истре признался, что помог сбежать заключенным

В воскресенье в исправительное учреждение прибыл глава аппарата краевого УФСИН Юрий Дорохин. Расследованием инцидента занимаются также сотрудники прокуратуры и Следственного комитета РФ. Сейчас специалисты проверяют записи с камер видеонаблюдения.

Помимо правоохранителей в колонии находятся представители общественно-наблюдательной комиссии. В ближайшее время в регионе ждут с проверкой сотрудников центрального аппарата ФСИН России.

"В настоящее время исправительное учреждение функционирует в штатном режиме, ситуация стабильная", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 5 сентября в исправительной колонии № 14 в Амурске произошел конфликт между группой осужденных, переросший в драку. Во время инцидента два человека погибли, четверо пострадали. Как рассказали медики, состояние двоих пострадавших опасений не вызывает, еще один пациент находится в реанимации, четвертому госпитализация не потребовалась.

Расследуется уголовное дело по части 3 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) и части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

В регионах Происшествия Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Шойгу рассказал о промышленных центрах рядом с новыми городами в Сибири
Минобороны увеличит число резервистов на учениях "Запад-2021"
Экс-глава OMV: Строительство "Северного потока-2" завершится в ближайшие дни
Юрист напомнил водителям о штрафе за езду без ходовых огней и ближнего света
Роспотребнадзор запустит "горячую линию" по вопросам питания в школах
Мошенники ввели в оборот понятие "единого лицевого счета"
Видео: Поезд снес с путей грузовик с лопастью ветрогенератора