В Хабаровском крае выяснят причины драки в колонии

Сотрудники управления ФСИН по Хабаровскому краю выясняют причины и обстоятельства массовой драки между осужденными колонии № 14, во время которой два человека погибли, четверо получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В воскресенье в исправительное учреждение прибыл глава аппарата краевого УФСИН Юрий Дорохин. Расследованием инцидента занимаются также сотрудники прокуратуры и Следственного комитета РФ. Сейчас специалисты проверяют записи с камер видеонаблюдения.

Помимо правоохранителей в колонии находятся представители общественно-наблюдательной комиссии. В ближайшее время в регионе ждут с проверкой сотрудников центрального аппарата ФСИН России.

"В настоящее время исправительное учреждение функционирует в штатном режиме, ситуация стабильная", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 5 сентября в исправительной колонии № 14 в Амурске произошел конфликт между группой осужденных, переросший в драку. Во время инцидента два человека погибли, четверо пострадали. Как рассказали медики, состояние двоих пострадавших опасений не вызывает, еще один пациент находится в реанимации, четвертому госпитализация не потребовалась.

Расследуется уголовное дело по части 3 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) и части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).