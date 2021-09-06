Суд отменил приговор подельнику экс-главы Челябинска по делу о взятке

Челябинский областной суд отменил приговор начальнику управления капитального строительства мэрии Челябинска Евгению Пашкову, приговоренному к восьми годам лишения свободы по делу о получении миллионной взятки с бывшим мэром Евгением Тефтелевым. Дело направлено на новое рассмотрение.

- В связи с существенными нарушениями норм уголовно-процессуального закона дело Евгения Пашкова направлено на новое разбирательство в суд первой инстанции, - пояснили в пресс-службе Челябинского областного суда. - Оно будет рассмотрено в ином составе суда.

Как уже сообщала "РГ", Евгения Пашкова признали виновным в получении взятки в размере 1,3 миллиона рублей за общее покровительство строительной компании при размещении заказов, заключении и исполнении муниципальных контрактов.

21 апреля Центральный суд Челябинска приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе сроком еще на пять лет без штрафа.

Начальник и подельник осужденного, экс-глава города Евгений Тефтелев, сразу признавший вину и активно сотрудничавший со следствием, в октябре прошлого года был приговорен к трем годам лишения свободы со штрафом в 37,5 миллиона рублей.