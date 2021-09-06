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06.09.2021 11:32
Рубрика: Культура

Российские продюсеры работают над фильмом, где снимаются Эббот и Куэлли

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Richard Shotwell/Invision/AP Фото: Richard Shotwell/Invision/AP
Фото: Richard Shotwell/Invision/AP

В Нью-Йорке завершились съемки фильма "Sanctuary" режиссера Зака Уигона. Главные роли в картине исполнят Маргарет Куэлли ("Однажды в Голливуде", "Фосси/Вердон") и Кристофер Эббот ("В чужой шкуре", "Черный медведь"). Все события "Sanctuary" разворачиваются в течение одной ночи и в одной локации гостиничного номера. В описании фильма, присланном в "РГ", говорится, что это история доминатрикс Ребекки и ее богатого клиента Хэла. Собираясь унаследовать состояние покойного отца, Хэл пытается разорвать отношения с Ребеккой, но его попытка закончить эту связь приводит к самому неожиданному обратному результату. Наступает полный хаос и катастрофа.

Фото: kinopoisk.ru
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Продюсеры картины - номинант на премию "Оскар" Дэвид Ланкастер и Стефани Уилкокс, кинокомпания Rumble Films ("Всевидящее око", "Одержимость", "Стрингер"). Однако в числе продюсеров и российские профессионалы Илья Стюарт - кинокомпания Hype Film и Павел Буриан - Mosaic Films.

Маргарет Куэлли вскоре появится перед зрителями и в сериале "Уборщица. История матери-одиночки". В нем актриса исполнит одну из главных ролей. Она впервые снималась вместе со своей матерью - известной актрисой Энди Макдауэлл. Сериал выйдет 1 октября на стриминг-платформе Netflix. В скором времени также стартуют съемки триллера "Звезды в полдень", где актриса играет вместе с Тэроном Эджертоном.

Кристофер Эббот недавно снялся в драме "На счет три" - режиссерский дебют Джеррода Кармайкла. Премьера картины состоялась в рамках кинофестиваля Sundance 2021. В планах Кристофера съемки в новом фильме режиссера Йоргоса Лантимоса "Poor Things", где главную женскую роль исполнит Эмма Стоун.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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